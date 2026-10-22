Найрозкішніші послуги авіакомпаній світу: рейтинг у 2026 році

Пасажири у літаку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Багато хто вважає, що розкішні польоти — це лише комфортні місця в салоні. Новий рейтинг найекстравагантніших авіаподорожей показав, що далеко не всі привілеї починаються з моменту зльоту.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Найрозкішніші послуги авіакомпаній світу

Компанія AirAdvisor проаналізувала пропозиції провідних міжнародних авіакомпаній світу та склала рейтинг найекстравагантніших послуг, які пропонуються пасажирам як під час польоту, так і до вильоту.

У рейтингу не враховувалися приватна авіація, послуги, що більше не надаються, концепції, які ще не доступні для пасажирів, а також стандартні пропозиції, такі як доступ до лаунжів, набори туалетних приналежностей та крісла, що розкладаються в горизонтальне положення.

Фахівці оцінювали авіакомпанії за 100-бальною шкалою за п’ятьма критеріями:

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екстравагантність;

рідкість;

приватність та ексклюзивність;

обмеженість доступу;

враження, що виходять за межі салону літака.

Перше місце посіла програма The Residence від авіакомпанії Etihad Airways, яка пропонує мандрівникам трикімнатний люкс для відпочинку ще до прибуття до пункту призначення.

Друге місце посідає A380 Shower Spa від Emirates, доступ до якої мають виключно пасажири першого класу. Під час польоту пасажири можуть скористатися спеціальною душовою кімнатою з туалетним столиком, місцем для переодягання та підігрівом підлоги.

Завершує трійку лідерів пропозиція від європейського авіаперевізника First Grand Suite від SWISS.

Цей продукт, представлений у 2025 році та запущений у 2026-му, забезпечує підвищений рівень приватності: він поєднує дві суміжні кабіни першого класу, включаючи прохід, створюючи повністю ізольований простір на далекомагістральних рейсах. Ця приватна зона може слугувати спальнею, офісом або конференц-залом для трьох пасажирів.

Ось як розподілилися місця у топ-10:

The Residence від Etihad Airways — 98/100:

A380 Shower Spa від Emirates — 91/100;

First Grand Suite від SWISS — 88/100;

La Première від Air France — 85/100;

Suites від Singapore Airlines — 82/100;

Allegris Suite Plus від Lufthansa – 80/100;

A350-1000 First від Japan Airlines – 78/100;

A380 Onboard Lounge від Emirates – 76/100;

Al Safwa First Lounge від Qatar Airways – 72/100;

Retreat Suite від Virgin Atlantic – 68/100.

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Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи.