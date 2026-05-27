Призупинення рейсів до Польщі: коли Укрзалізниця відкриє продаж квитків

Квитки Укрзалізниці.

Українці в соцмережах почали масово скаржитися на неможливість придбати квитки на міжнародні поїзди Укрзалізниці. Насамперед це стосується польського напрямку. Пасажири кажуть, що вже два дні поспіль о дев'ятій ранку потрібні рейси на середину червня взагалі не з'являються в системі продажу.

Проблеми з продажем міжнародних квитків

Люди хотіли викупити місця за звичні двадцять днів до поїздки, але потягів у додатку немає. Користувачі обурені та не розуміють, як тепер планувати літні відпустки чи поїздки по роботі.

Укрзалізниця у відповідь детально прояснила свою позицію щодо цього питання.

Питання про відсутність квитків. Фото: скріншот Threads

"Наразі продаж квитків на окремі міжнародні рейси тимчасово призупинено у зв’язку з очікуванням остаточного погодження та коригування графіка руху з боку польських залізничних партнерів. Щойно польська сторона підтвердить оновлений розклад, продаж квитків буде одразу відкрито в усіх каналах Укрзалізниці", — пояснили в компанії.

В коментарях люди пишуть, що з 14 червня європейські залізниці якраз переходять на новий літній розклад.

Рекомендації для пасажирів

Українцям наразі радять просто сидіти та постійно моніторити офіційний додаток або сайт Укрзалізниці.

Оновлення по польських квитках мають дати відразу, як тільки закінчаться ці технічні узгодження.

Україна та Польща почнуть обмінюватися митними даними. Очікується, що це дозволить пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон та зменшити черги. Крім того, буде розширений спільний контроль на пунктах пропуску.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка в автобусі з Києва до Варшави у травні 2026 року. В цей період пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 500 гривень. Найдешевший квиток коштує 2 143 гривні. Час поїздки до столиці Польщі залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 15 до 22 годин.