Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Квитки до Польщі тимчасово зникли з продажу: Укрзалізниця пояснила причину

Квитки до Польщі тимчасово зникли з продажу: Укрзалізниця пояснила причину

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 17:46
Призупинення рейсів до Польщі: коли Укрзалізниця відкриє продаж квитків
Квитки Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Українці в соцмережах почали масово скаржитися на неможливість придбати квитки на міжнародні поїзди Укрзалізниці. Насамперед це стосується польського напрямку. Пасажири кажуть, що вже два дні поспіль о дев'ятій ранку потрібні рейси на середину червня взагалі не з'являються в системі продажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Проблеми з продажем міжнародних квитків

Люди хотіли викупити місця за звичні двадцять днів до поїздки, але потягів у додатку немає. Користувачі обурені та не розуміють, як тепер планувати літні відпустки чи поїздки по роботі. 

Укрзалізниця у відповідь детально прояснила свою позицію щодо цього питання.

Квитки до Польщі тимчасово зникли з продажу: Укрзалізниця пояснила причину - фото 1
Питання про відсутність квитків. Фото: скріншот Threads

"Наразі продаж квитків на окремі міжнародні рейси тимчасово призупинено у зв’язку з очікуванням остаточного погодження та коригування графіка руху з боку польських залізничних партнерів. Щойно польська сторона підтвердить оновлений розклад, продаж квитків буде одразу відкрито в усіх каналах Укрзалізниці", — пояснили в компанії.

Читайте також:

В коментарях люди пишуть, що з 14 червня європейські залізниці якраз переходять на новий літній розклад.

Рекомендації для пасажирів 

Українцям наразі радять просто сидіти та постійно моніторити офіційний додаток або сайт Укрзалізниці.

Оновлення по польських квитках мають дати відразу, як тільки закінчаться ці технічні узгодження.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Україна та Польща почнуть обмінюватися митними даними. Очікується, що це дозволить пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон та зменшити черги. Крім того, буде розширений спільний контроль на пунктах пропуску.  

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка в автобусі з Києва до Варшави у травні 2026 року. В цей період пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 500 гривень. Найдешевший квиток коштує 2 143 гривні. Час поїздки до столиці Польщі залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 15 до 22 годин.

Польща Укрзалізниця поїзди
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації