В потягах УЗ став доступний солодкий сувенір: як замовити

Колекційний цукор в потягах УЗ. Фото: Новини.LIVE

Попри постійні атаки ворога, Укрзалізниця намагається підтримати українців. Зокрема, перевізник упаковує рафінаду в унікальні обгортки. Їх можуть придбати пасажири, які мандрують фірмовими поїздами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Солодкий сувенір в потягах УЗ

Одна з пасажирок при купівлі квитка, замовила колекційний цукор. Його шматочки упаковані в обгортки застилізовані під фірмові потяги Укрзалізниці — "Лесь Курбас", "Січеслав", "Леополіс", "Сковорода", "Чорноморець", "Буковина", "Гуцульщина", "Єдність". Пасажирка очікувала, що солодкий сувенір прийде їй окремо, а його було додано в квиток.

"На пероні мене зустрічав начальник потяг з розповіддю скільки сил вони вклали, щоб я отримала свій цукор", — зізналась користувачка.

З'ясувалось, що провідники їздили на якийсь окремий склад і витратили бензину більше, ніж коштує той цукор. Річ у тім, що зазвичай цей потяг не комплектується колекційними товарами, проте нині це змінять.

Читайте також:

В Укрзалізниці розповіли, що відтепер колекційний цукор можна додати просто під час оформлення квитка у застосунку Укрзалізниці.

Таким чином разом із квитком пасажири можуть замовити додаткові товари та приємні дрібниці прямо до своєї поїздки, без окремих замовлень, повідомлень чи пошуків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українцям недоступні деякі вагони УЗ на міжнародні напрямки. Зокрема, не можна придбати місця у вагонах 2,6,8 потягу 009К Київ-Будапешт. Перевізник назвав причину.

Також Новини.LIVE писали, чи можна відновити паперовий квиток Укрзалізниці, придбаний у залізничній касі. Перевізник пояснив, що відповідно до чинного законодавства, відновлення втрачених або викрадених проїзних документів, оформлених у касі на бланку суворої звітності, не передбачене. В УЗ порекомендували пасажирам купувати електронні, а не паперові квитки — їх можна повторно завантажити в застосунку або на електронній пошті.