Приостановка рейсов в Польшу: когда Укрзализныця откроет продажу билетов

Украинцы в соцсетях начали массово жаловаться на невозможность приобрести билеты на международные поезда Укрзализныци. Прежде всего это касается польского направления. Пассажиры говорят, что уже два дня подряд в девять утра нужные рейсы на середину июня вообще не появляются в системе продаж.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Проблемы с продажей международных билетов

Люди хотели выкупить места за привычные двадцать дней до поездки, но поездов в приложении нет. Пользователи возмущены и не понимают, как теперь планировать летние отпуска или поездки по работе.

Укрзализныця в ответ подробно прояснила свою позицию по этому вопросу.

"Сейчас продажа билетов на отдельные международные рейсы временно приостановлена в связи с ожиданием окончательного согласования и корректировки графика движения со стороны польских железнодорожных партнеров. Как только польская сторона подтвердит обновленное расписание, продажа билетов будет сразу открыта во всех каналах Укрзализныци", - пояснили в компании.

В комментариях люди пишут, что с 14 июня европейские железные дороги как раз переходят на новое летнее расписание.

Рекомендации для пассажиров

Украинцам пока советуют просто сидеть и постоянно мониторить официальное приложение или сайт Укрзализныци.

Обновления по польским билетам должны дать сразу, как только закончатся эти технические согласования.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка в автобусе из Киева в Варшаву в мае 2026 года. В этот период пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен. Самый дешевый билет стоит 2 143 гривны. Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.