Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Билеты в Польшу временно исчезли из продажи: Укрзализныця объяснила причину

Билеты в Польшу временно исчезли из продажи: Укрзализныця объяснила причину

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 17:46
Приостановка рейсов в Польшу: когда Укрзализныця откроет продажу билетов
Билеты Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE/Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы в соцсетях начали массово жаловаться на невозможность приобрести билеты на международные поезда Укрзализныци. Прежде всего это касается польского направления. Пассажиры говорят, что уже два дня подряд в девять утра нужные рейсы на середину июня вообще не появляются в системе продаж.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Проблемы с продажей международных билетов

Люди хотели выкупить места за привычные двадцать дней до поездки, но поездов в приложении нет. Пользователи возмущены и не понимают, как теперь планировать летние отпуска или поездки по работе.

Укрзализныця в ответ подробно прояснила свою позицию по этому вопросу.

Квитки до Польщі тимчасово зникли з продажу: Укрзалізниця пояснила причину - фото 1
Вопрос об отсутствии билетов. Фото: скриншот Threads

"Сейчас продажа билетов на отдельные международные рейсы временно приостановлена в связи с ожиданием окончательного согласования и корректировки графика движения со стороны польских железнодорожных партнеров. Как только польская сторона подтвердит обновленное расписание, продажа билетов будет сразу открыта во всех каналах Укрзализныци", - пояснили в компании.

Читайте также:

В комментариях люди пишут, что с 14 июня европейские железные дороги как раз переходят на новое летнее расписание.

Рекомендации для пассажиров 

Украинцам пока советуют просто сидеть и постоянно мониторить официальное приложение или сайт Укрзализныци.

Обновления по польским билетам должны дать сразу, как только закончатся эти технические согласования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка в автобусе из Киева в Варшаву в мае 2026 года. В этот период пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен. Самый дешевый билет стоит 2 143 гривны. Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

Польша Укрзализныця поезда
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации