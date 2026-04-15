У Lufthansa попередили про можливе припинення частини польотів

Літаки Lufthansa в аеропорту. Фото: Lufthansa

Одна з найбільших авіакомпаній Європи, Lufthansa, заявила про ризик зупинки частини рейсів найближчим часом. Йдеться про скорочення всієї польотної програми, а не тільки окремих напрямків. У компанії кажуть, що уникнути цього може не вийти.

Про це заявив керівник авіаперевізника в інтерв’ю німецькій пресі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Проблеми через кризу авіапального

Гендиректор Карстен Шпор уточнив, що дефіцит авіапального затягнувся довше, ніж очікували. За його словами, воно залишатиметься дорогим і обмеженим щонайменше до кінця року. Це вже впливає на планування польотів, особливо на далекомагістральні напрямки.

Усередині компанії розглядають кілька варіантів. Один із них — дострокове виведення з експлуатації старіших літаків, які споживають більше пального. Йдеться приблизно про два-три десятки бортів.

Чому це відбувається

Після загострення ситуації на Близькому Сході наприкінці лютого та блокування Ормузької протоки логістика постачання нафти і газу стала дуже нестабільною.

Через цю ділянку проходить значна частина світових енергоносіїв, тому авіакомпанії відразу ж відчули наслідки. Деякі перевізники теж скорочують маршрути, інші переглядають ціни. У Cathay Pacific раніше скасували частину рейсів, а Qantas Airways і Virgin Atlantic попередили про зростання витрат.

Коли Lufthansa скоротить рейси

Поки що Lufthansa не зупинила рейси, але в керівництві компанії чітко заявили, що вже скоро польотів стане менше. Водночас подорожчають квитки, що виглядає неминучим.

Перевізники кажуть, що раніше ніколи не бачили вартості авіаційного палива на такому рівні, тому авіакомпанії можуть не витримати таких високих витрат. Хоча наразі дефіциту авіапалива в компанії немає, гарантувати постачання в найближчі місяці неможливо.

Раніше Новини.LIVE писали про 5 типових причин того, чому співробітники аеропортів будуть ретельно вивчати ваш багаж. Є речі, які плутають сканери в аеропортах, тому при складанні валізи у подорож, краще їх уникати.

Ще Новини.LIVE розповідали, що італійська компанія ITA Airways дозволила пасажирам мандрувати разом зі своїми собаками. Для мандрівників із собаками будуть відведені окремі місця в літаку, кількість яких буде обмежена. Крім того, власникам чотирилапих треба мати при собі паспорт тварини, чинний у ЄС або ветеринарний сертифікат.