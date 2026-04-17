Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кризис топлива в ЕС: начнут ли массово отменять рейсы

Кризис топлива в ЕС: начнут ли массово отменять рейсы

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 12:59
Туристов предупредили о рисках отмены полетов в Европе из-за дефицита топлива
Самолет на взлетной полосе. Фото: Lufthansa

Европа может столкнуться с массовыми отменами авиарейсов уже в ближайшие месяцы из-за дефицита топлива. Запасов хватит примерно на шесть недель, и это ставит под удар летний туристический сезон. О риске остановки части авиаперевозок предупреждают энергетические и авиационные структуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aljazeera.

Что происходит с авиатопливом

Ситуация начала резко ухудшаться после обострения конфликта с участием США, Израиля и Ирана.

Ключевой причиной ситуации является нехватка авиатоплива из-за длительного противостояния в районе Ормузского пролива. Именно через этот стратегический маршрут в мирное время проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Падение объемов поставок вызвало стремительное подорожание энергоресурсов: цена нефти Brent резко выросла, превысив 100 долларов за баррель по сравнению с довоенными 66 долларами. В ответ правительства начали использовать стратегические резервы.

Читайте также:

Цены на авиатопливо тоже подскочили. В марте они доходили до рекордных значений в 1800 долларов за тонну, затем немного снизились, но ситуацию это не выровняло.

Европейская авиация оказалась в наиболее уязвимой ситуации, ведь она в значительной степени зависит от импорта топлива с Ближнего Востока. Примерно 75% авиатоплива поступает именно оттуда, поэтому любые затяжные перебои имеют критические последствия для отрасли.

Какие прогнозы дают в авиаотрасли

Международное энергетическое агентство оценивает остатки как ограниченные, причем речь идет о нескольких неделях. На прошлой неделе Airports Council International Europe (ACI) в обращении к Еврокомиссии подчеркнула, что дефицит топлива "нанесет значительный ущерб европейской экономике". Если поставки не возобновятся, начнутся сокращения рейсов.

Европейские аэропорты также сигнализируют о рисках — некоторые уже говорят о дефиците авиатоплива в ближайшие три недели.

Последствиями станут вероятные отмены рейсов между городами внутри Европы. Это уже обсуждается на уровне компаний.

В частности, как заявила технический директор Lufthansa Грация Виттадини, "наши поставщики авиационного топлива меняют горизонты прогнозирования и больше не готовы предоставлять прогнозы на период дольше одного месяца".

Ранее Новини.LIVE писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о риске остановки части рейсов в ближайшее время. В компании рассматривают вариант досрочного вывода из эксплуатации более старых самолетов, которые потребляют больше топлива. Речь идет примерно о двух-трех десятках бортов.

Также Новини.LIVE писали о вещах в чемоданах, которые путают сканеры в аэропортах. В общем есть 5 типичных предметов в багаже, из-за которых работники аэропорта будут вынуждены тщательно изучать ваш чемодан или сумку.

авиарейсы туристы самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации