Туристов предупредили о рисках отмены полетов в Европе из-за дефицита топлива

Европа может столкнуться с массовыми отменами авиарейсов уже в ближайшие месяцы из-за дефицита топлива. Запасов хватит примерно на шесть недель, и это ставит под удар летний туристический сезон. О риске остановки части авиаперевозок предупреждают энергетические и авиационные структуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aljazeera.

Что происходит с авиатопливом

Ситуация начала резко ухудшаться после обострения конфликта с участием США, Израиля и Ирана.

Ключевой причиной ситуации является нехватка авиатоплива из-за длительного противостояния в районе Ормузского пролива. Именно через этот стратегический маршрут в мирное время проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Падение объемов поставок вызвало стремительное подорожание энергоресурсов: цена нефти Brent резко выросла, превысив 100 долларов за баррель по сравнению с довоенными 66 долларами. В ответ правительства начали использовать стратегические резервы.

Цены на авиатопливо тоже подскочили. В марте они доходили до рекордных значений в 1800 долларов за тонну, затем немного снизились, но ситуацию это не выровняло.

Европейская авиация оказалась в наиболее уязвимой ситуации, ведь она в значительной степени зависит от импорта топлива с Ближнего Востока. Примерно 75% авиатоплива поступает именно оттуда, поэтому любые затяжные перебои имеют критические последствия для отрасли.

Какие прогнозы дают в авиаотрасли

Международное энергетическое агентство оценивает остатки как ограниченные, причем речь идет о нескольких неделях. На прошлой неделе Airports Council International Europe (ACI) в обращении к Еврокомиссии подчеркнула, что дефицит топлива "нанесет значительный ущерб европейской экономике". Если поставки не возобновятся, начнутся сокращения рейсов.

Европейские аэропорты также сигнализируют о рисках — некоторые уже говорят о дефиците авиатоплива в ближайшие три недели.

Последствиями станут вероятные отмены рейсов между городами внутри Европы. Это уже обсуждается на уровне компаний.

В частности, как заявила технический директор Lufthansa Грация Виттадини, "наши поставщики авиационного топлива меняют горизонты прогнозирования и больше не готовы предоставлять прогнозы на период дольше одного месяца".

Ранее Новини.LIVE писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о риске остановки части рейсов в ближайшее время. В компании рассматривают вариант досрочного вывода из эксплуатации более старых самолетов, которые потребляют больше топлива. Речь идет примерно о двух-трех десятках бортов.

