Найкращі місця в літаку Ryanair: як "урвати" без жодних доплат

Літак Ryanair очікує пасажирів.

Досвідчена мандрівниця поділилась лайфхаком, який дозволяє обійти систему Ryanair. Дівчина показала, як без доплат гарантовано отримати місце біля проходу або біля вікна — де вам буде зручніше. Вона назвала цю хитрість "невеликою, але приємною перемогою для пересічного мандрівника, який стежить за бюджетом".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Як урвати місця Ryanair біля вікна

Якщо ви не бронюєте одразу місця при покупці квитків, реєстрація на рейс вам доступна за 24 години до вильоту. Є невелика хитрість, як уникнути найнезручніших місць у літаку, яким поділилась туристка.

У першій вкладці мандрівниця обирає місця, які б точно не хотіла зайняти в літаку і в окремій вкладці вона знову заходить на сайт Ryanair і відкриває нове бронювання на цей же рейс.

Дівчина додає трьох нових пасажирів, щоб розподілити їм небажані місця посередині.

"Ryanair резервує ці місця, оскільки система вважає, що їх купують, залишаючи лише ті місця, які вам подобаються, доступними для випадкового розподілу", — пояснила вона.

За таким же принципом ви можете забронювати місця, які для вас будуть найзручнішими.

Проте мандрівниця попередила, що цей трюк працює лише ближче до завершення реєстрації, коли більшість місць вже розподілено, тож потрібно мати час і силу волі, щоб "вполювати" собі місця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Зокрема, деякі аеропорти знаходяться далеко від великих міст. Дорога може обійтися вам в рази дорожче за політ.