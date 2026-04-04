Подорож з собаками: яка ще авіакомпанія пустить на борт літака з улюбленцем

Літак ITA Airways доставляє пасажирів.

Популярна авіакомпанія зробила крок на зустріч до pet-friendly подорожей. Італійська компанія ITA Airways дозволить пасажирам мандрувати разом зі своїми собаками.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на The Mirror UK.

ITA дозволить брати в літак собак

Компанія з літа 2026 року дозволить мандрувати на окремих внутрішніх рейсах із собакам вагою до 30 кг. Ця зміна стала можливою після того, як минулого року Італійське управління цивільної авіації (ENAC) оновило свої правила, що дозволило італійським авіакомпаніям впускати до салону літаків собак більших розмірів.

Авіакомпанія ще не оголосила точних деталей та цін. Проте ймовірно, власника доведеться придбати для свого улюбленця додаткове крісло.

Також імовірно, що для пасажирів із собаками будуть відведені окремі місця в літаку, кількість яких буде обмежена.

Власники чотирилапих повинні мати при собі паспорт тварини, чинний у ЄС або ветеринарний сертифікат. На борт літака також обов'язково взяти шлейку, щоб утримувати собак під час зльоту, посадки та у зоні турбулентності.

Є висока ймовірність, що компанія заборонить брати в літак собак і котів брахіцефальних порід (Ред.—тварини з укороченою, "плоскою" мордочкою), таких як бульдоги, мопси, боксери та висловухі шотландці та британці. Заборона пов'язана із проблемами з диханням, характерні для короткомордих домашніх тварин.

