КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Транспорт Ще одна авіакомпанія дозволить літати з домашніми тваринами

Дата публікації: 4 квітня 2026 22:37
Подорож з собаками: яка ще авіакомпанія пустить на борт літака з улюбленцем
Літак ITA Airways доставляє пасажирів. Фото: lufthansagroup.com

Популярна авіакомпанія зробила крок на зустріч до pet-friendly подорожей. Італійська компанія ITA Airways дозволить пасажирам мандрувати разом зі своїми собаками.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на The Mirror UK.

ITA дозволить брати в літак собак

Компанія з літа 2026 року дозволить мандрувати на окремих внутрішніх рейсах із собакам вагою до 30 кг. Ця зміна стала можливою після того, як минулого року Італійське управління цивільної авіації (ENAC) оновило свої правила, що дозволило італійським авіакомпаніям впускати до салону літаків собак більших розмірів.

Авіакомпанія ще не оголосила точних деталей та цін. Проте ймовірно, власника доведеться придбати для свого улюбленця додаткове крісло.

Також імовірно, що для пасажирів із собаками будуть відведені окремі місця в літаку, кількість яких буде обмежена.

Власники чотирилапих повинні мати при собі паспорт тварини, чинний у ЄС або ветеринарний сертифікат. На борт літака також обов'язково взяти шлейку, щоб утримувати собак під час зльоту, посадки та у зоні турбулентності. 

Є висока ймовірність, що компанія заборонить брати в літак собак і котів брахіцефальних порід (Ред.—тварини з укороченою, "плоскою" мордочкою), таких як бульдоги, мопси, боксери та висловухі шотландці та британці. Заборона пов'язана із проблемами з диханням, характерні для короткомордих домашніх тварин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що український авіаперевізник SkyUp відновлює рейси з території Румунії. Компанія запускає пряме авіасполучення між Бухарестом і Ларнакою на Кіпрі. Рейси поки будуть введені лише на літній період 2026 року. 

авіарейси собака літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
