Главная Транспорт Кризис авиатоплива: крупная компания может снять самолеты с эксплуатации

Кризис авиатоплива: крупная компания может снять самолеты с эксплуатации

Дата публикации 15 апреля 2026 15:37
В Lufthansa предупредили о возможной приостановке части полетов
Самолеты Lufthansa в аэропорту. Фото: Lufthansa

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы, Lufthansa, заявила о риске остановки части рейсов в ближайшее время. Речь идет о сокращении всей полетной программы, а не только отдельных направлений. В компании говорят, что избежать этого может не получиться.

Об этом заявил руководитель авиаперевозчика в интервью немецкой прессе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Проблемы из-за кризиса авиатоплива

Гендиректор Карстен Шпор уточнил, что дефицит авиатоплива затянулся дольше, чем ожидали. По его словам, оно будет оставаться дорогим и ограниченным как минимум до конца года. Это уже влияет на планирование полетов, особенно на дальнемагистральные направления.

Внутри компании рассматривают несколько вариантов. Один из них — досрочный вывод из эксплуатации более старых самолетов, которые потребляют больше топлива. Речь идет примерно о двух-трех десятках бортов.

Почему это происходит

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля и блокирования Ормузского пролива логистика поставок нефти и газа стала очень нестабильной.

Через этот участок проходит значительная часть мировых энергоносителей, поэтому авиакомпании сразу же почувствовали последствия. Некоторые перевозчики тоже сокращают маршруты, другие пересматривают цены. В Cathay Pacific ранее отменили часть рейсов, а Qantas Airways и Virgin Atlantic предупредили о росте расходов.

Когда Lufthansa сократит рейсы

Пока что Lufthansa не остановила рейсы, но в руководстве компании четко заявили, что уже скоро полетов станет меньше. В то же время подорожают билеты, что выглядит неизбежным.

Перевозчики говорят, что раньше никогда не видели стоимости авиационного топлива на таком уровне, поэтому авиакомпании могут не выдержать таких высоких расходов. Хотя сейчас дефицита авиатоплива в компании нет, гарантировать поставки в ближайшие месяцы невозможно.

Ранее Новини.LIVE писали о 5 типичных причинах того, почему сотрудники аэропортов будут тщательно изучать ваш багаж. Есть вещи, которые путают сканеры в аэропортах, поэтому при складывании чемодана в путешествие, лучше их избегать.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что итальянская компания ITA Airways разрешила а пассажирам путешествовать вместе со своими собаками. Для путешественников с собаками будут отведены отдельные места в самолете, количество которых будет ограничено. Кроме того, владельцам четвероногих надо иметь при себе паспорт животного, действующий в ЕС или ветеринарный сертификат.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Реклама

