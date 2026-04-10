Перельоти Європою під загрозою: запасів авіапального вистачить на кілька тижнів

У Європі на тлі дефіциту авіапального вже цього літа можливі серйозні перебої з перельотами, а в окремих країнах запасів вистачить лише на 8–10 днів. У разі погіршення ситуації це може призвести до часткової зупинки польотів у різних регіонах.

Ситуація з авіапальним у Європі виявилася значно складнішою, ніж вважалося раніше, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Corriere della Sera.

Запаси можуть вичерпатися у травні

Наявні обсяги авіапального можуть вичерпатися вже між другою і третьою декадою травня, навіть з урахуванням останніх поставок із Перської затоки.

Стратегічних запасів поки недостатньо для стабільного літнього сезону. Лише дві країни мають резерви приблизно на 90 днів, більшість — не більше ніж на місяць. Є й ті, хто фактично на межі.

Закриті дані та обмеження

Видання Corriere della Sera зазначає, що тема настільки чутлива, що офіційні коментарі майже відсутні. У Брюсселі сподіваються на налагодженні ситуації в районі Ормузької протоки, бо саме через неї йде ключовий потік постачання.

Водночас ризик дефіциту авіапального вже не теоретичний і деякі аеропорти фіксують нестачу пального, але публічно цього не визнають.

У внутрішніх листуваннях постачальників і авіакомпаній згадуються ліміти на заправку літаків — до 5 тисяч кілограмів. Приватні рейси інколи взагалі не обслуговують, щоб зберегти ресурс для регулярних.

Європа отримує близько 43% авіапального з Перської затоки, і зупинка танкерів одразу вдарила по ринку.

Європейські нафтопереробні заводи працюють майже на максимумі, але наростити обсяги фізично складно. Тому травень стає ключовим періодом. Якщо нові поставки не підуть, спершу використовуватимуть стратегічні резерви, далі можливі обмеження або зупинки заправок в окремих країнах.

В яких країнах ЄС ситуація найгірша

Найбільш вразливими виглядають держави Східної Європи, але і країни на півдні також мають обмежені запаси. Італія, за оцінками, тримає резерв на 30–60 днів, але і там визнають занепокоєння через відсутність чіткої координації.

Навіть якщо транзит через Ормузьку протоку відновиться, швидкого ефекту не буде, так як потрібні тижні на перенаправлення танкерів і доставку вантажів. До того ж, великі судна можуть іти до двох місяців.

У Брюсселі найближчим часом намагатимуться уточнити реальні обсяги пального і визначити, як його розподіляти між країнами.

Що ще варто знати українцям

