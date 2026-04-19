Евросоюз готовит спецмеры из-за нехватки авиационного топлива

Авиакомпания KLM заявила о сокращении рейсов из-за дефицита авиатоплива. Фото: KLM

Брюссель готовится к возможному перераспределению авиационного топлива между странами ЕС из-за риска дефицита. Уже сейчас часть рейсов сокращается, а цены на билеты могут еще больше вырасти летом. Причина сбоев в поставках связана с блокадой Ормузского пролива.

Европейские авиакомпании уже урезают расписание полетов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Что происходит с авиатопливом в ЕС

В Брюсселе признают, что ситуация смещается от просто дорогого ресурса к его нехватке. В Еврокомиссии говорят о необходимости контролировать запасы и даже вмешиваться в их распределение между странами. При этом такая идея не нова, нечто подобное уже было во время пандемии, когда между странами делили вакцины.

Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен прямо указывает на риски для авиарынка. По его словам, первыми проблемы почувствовали именно перевозчики.

Последствия для пассажиров и стран ЕС

Некоторые крупные авиакомпании, в частности Lufthansa и KLM, уже заявили о сокращении рейсов. Это только начало. Если конфликт затянется, летом придется иметь дело с дорогими билетами и новыми отменами.

Но идея перераспределения топлива внутри ЕС может вызвать споры. Подобные механизмы уже вызывали напряжение между странами ранее. В то же время в Еврокомиссии рассчитывают на солидарность стран.

Как ЕС планирует справиться с кризисом

Отдельно готовят запуск так называемой топливной обсерватории, которая будет отслеживать поставки авиационного топлива в Европе и позволит видеть полную картину. Также оценивают возможности нефтепереработки и варианты увеличения производства.

Вопрос стратегических резервов тоже в приоритете. Но решение по их использованию пока откладывают. Страны ЕС по-прежнему сами определяют, какие именно ресурсы хранить.

Ранее Новини.LIVE писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о риске остановки части рейсов в ближайшее время. В компании рассматривают вариант досрочного вывода из эксплуатации более старых самолетов, которые потребляют больше топлива. Речь идет примерно о двух-трех десятках бортов.

