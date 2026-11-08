Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Під час тривалих подорожей у пасажирів може частіше погіршуватися самопочуття. Зокрема, часта історія, коли вони літають голодні або перевтомлені. Ситуація погіршується на тлі хвилювання перед польотом.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Що відбувається, якщо пасажиру стає зле в літаку

Пілот розповів, що під час одного із рейсів літак наближався до аеропорту призначення, екіпаж готувався до зниження та милувався краєвидами. Аж раптом пілоти отримали повідомлення від бортпровідників, що одній із пасажирок стало зле.

"Коли пасажиру стає зле, бортпровідники насамперед оцінюють його стан, надають необхідну допомогу та повідомляють пілотів.За потреби шукають серед пасажирів медиків", — розповів чоловік.

За словами пілота на борту кожного літака є аптечки, медичне обладнання та навіть дефібрилятор.

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"У нашому випадку жіночка періодично втрачала свідомість. Ми оцінили ситуацію та вирішили продовжувати політ до аеропорту призначення. Щоб скоротити час, запросили в диспетчера короткий маршрут заходу на посадку і він допоміг нам його організувати", — поділився він.

Пілот додав, що було заздалегідь викликано медичну допомогу, передали вік пасажирки, симптоми та номер її місця. Коли літак прибув на стоянку, швидка з лікарями вже чекала на пацієнтку.

Чоловік пояснив, що ситуації бувають різні. Зокрема, іноді достатньо допомоги на борту, а інколи доводиться змінювати маршрут і терміново сідати. Він запевнив, що екіпаж повністю готовий для вирішення таких задач.

Пілот порекомендував пасажирам під час тривалих подорожей не забувати нормально поїсти, пити достатню кількість рідини та відпочивати, адже зневоднення голод і перевтома можуть погіршити самопочуття.

Він додав, що в тому разі, якщо вам все ж таки стало зле в літаку, одразу повідомляйте бортпровідників, адже чим раніше екіпаж дізнається про проблему, тим швидше зможе вам допомогти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

Також Новини.LIVE писали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.