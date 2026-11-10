Політ з Ryanair: які штрафи за порушення встановив лоукостер

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Під час підготовки до поїздки за кордон потрібно врахувати безліч нюансів і є кілька важливих справ, які необхідно обов'язково виконати перед вильотом. Ця часті помилки пасажирів Ryanair може обернутися кругленьким штрафом в аеропорту.

Про це розповіла досвідчена мандрівниця dashassk_ в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як не переплачувати пасажирам Ryanair

Мандрівниця порекомендувала завантажити додаток лоукостера, бо тільки там ви зможете отримати посадкові талони.

"Реєстрацію на рейс обов'язково проходимо онлайн. Відкривається вона за 24 години до вильоту, а закривається за 2 години до вильоту. Якщо ви купували місця відразу, то онлайн-реєстрація буде доступна за 60 днів до рейсу", — розповіла дівчина.

Дівчина підкреслила, в аеропорту за реєстрацією стягують додаткову оплату.

Читайте також:

Лоукостер дозволяє брати в ручну поклажу лише один рюкзак або сумку розмірами до 40х30х20 см. мандрівниця підкреслила, що всі маленькі сумочки, подушки для сну та інше мають влізти у рюкзак та ніде не виступати за рамки.

Пасажир може доплатити за послугу Ryanair Priority та взяти додатково з собою в літак сумку розміром 55х40х20 см і ні на сантиметр більше. Якщо ваші речі будуть виступати за рамки — доведеться сплатити кругленький штраф в аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширив авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири можуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.