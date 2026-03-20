Контроль с ИИ: на границе с Польшей просвечивают транспорт на границе с Польшей

Мобильный сканирующий комплекс. Фото: ГПСУ

В Украине впервые вводят полное сканирование железнодорожных вагонов, контейнеров и любого транпорта без разгрузки. Четыре мобильные сканирующие системы производства американской компании Varex Imaging уже доставлены в Украину и начали работать в пунктах пропуска в тестовом режиме. Их использование обеспечит дополнительные возможности для выявления скрытых товаров.

Они используют искусственный интеллект для анализа изображений, что позволяет значительно ускорить проверку грузов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Читайте также:

На какой границе установили сканеры

Теперь, когда сканировать начнут целыми вагонами, процесс очень упростится. Первые системы разместили на стратегически важных участках границы — в пунктах пропуска Ягодин, Рава-Русская и Краковец — это ключевые железнодорожные пункты сообщения с Польшей. Именно через них проходит значительная часть грузопотока в страны ЕС.

Как будет работать система сканирования

Сканеры смогут просвечивать транспорт и контейнеры полностью, без открывания и разгрузки. Это позволит выявлять скрытые вложения даже в конструктивных элементах транспорта.

Речь идет, в частности, о поиске табачных изделий, наркотических средств и других запрещенных предметов. Оборудование будет работать в круглосуточном режиме.

"Ключевой особенностью новых мобильных систем является интегрированное использование искусственного интеллекта для анализа изображений. Инновационное программное обеспечение автоматически выявляет потенциальные риски и аномалии, минимизируя влияние человеческого фактора и повышает точность таможенного контроля", — говорится в сообщении.



В ГПСУ надеются, что применение этих сканирующих систем позволит ускорить процедуры таможенного контроля и оформления.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

