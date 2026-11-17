Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт у Києві часто змінює маршрути, і пасажирам все складніше зрозуміти, коли чекати на автобус чи тролейбус. Навіть транспортна карта в телефоні іноді лише плутає. Через це доводиться витрачати зайвий час на зупинках і шукати інші способи дістатися потрібного місця. Тепер у столиці пропонують змінити систему, яка допомагає планувати поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію №14608 на сайті Київської міської ради.

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Чим незадоволені кияни

У петиції пропонують вдосконалити транспортну карту в застосунку "Київ Цифровий" або створити окремий вебсервіс для пасажирів. Авторка пояснює, що інформація в застосунку часом розходиться з тим, що відбувається на дорогах. Наприклад, коли трамваї чи тролейбуси тимчасово замінюють автобусами, нові маршрути можуть відображатися неправильно. У результаті людина бачить на карті транспорт, якого насправді немає на зупинці.

Підводить і розклад. Пасажири не завжди можуть зрозуміти, через скільки хвилин приїде потрібний автобус або тролейбус. Також у застосунку бракує зручної навігації, яка самостійно прокладала б маршрут із пересадками, як це працює в Google Maps. Через неточні дані люди іноді змушені чекати транспорт на холоді понад 30 хвилин.

Що хочуть змінити в "Києві Цифровому"

У петиції пропонують зробити транспортну карту точнішою та зручнішою для щоденних поїздок. Серед основних змін:

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Показувати весь громадський транспорт. На одній карті мають бути метро, міська електричка, автобуси, маршрутки, трамваї, тролейбуси та швидкісні трамваї. Додати точний розклад. Пасажири зможуть бачити час прибуття транспорту з точністю до хвилин та інтервали руху. Швидко повідомляти про зміни. Якщо маршрут змінили або зупинку закрили, інформація повинна оперативно з'являтися в застосунку. Враховувати повітряні тривоги. Дані про рух транспорту пропонують автоматично оновлювати залежно від ситуації. Прокладати маршрути з пересадками. Сервіс має підбирати зручний шлях до потрібного місця з урахуванням геолокації пасажира. Точніше показувати транспорт на карті. Люди повинні бачити, де насправді перебуває автобус чи тролейбус. Попереджати про затримки. Застосунок має повідомляти, якщо транспорт відстає від графіка.

У майбутньому до карти пропонують додати й річкові перевезення між берегами Києва.

Авторка петиції пропонує створити новий вебзастосунок або вдосконалити наявну карту, використовуючи вже доступні ресурси, готові картографічні рішення та інструменти штучного інтелекту. На розробку проєкту вона відводить 31 день.

Раніше Новини.LIVE писали, де в Києві можуть запустити нові маршрути річкових катерів. Серед потенційних зупинок — Русанівка, Березняки, Позняки та Оболонь, а перший рейс до Поштової площі планують навесні 2027 року. Поїздка з Русанівки на Поділ могла б скоротитися з 35 до 20 хвилин, але для цього знадобляться нові причали.

Також Новини.LIVE розповідали, коли в Україні можуть запровадити платні дороги та від чого залежатиме вартість проїзду. Для легкових авто в постанові 2020 року передбачали тариф до 1,17 гривень за кілометр, для важких вантажівок — до 6,79 гривень. Але остаточні ціни та дату запуску ще не визначили.