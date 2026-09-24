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Головна Транспорт Ryanair скоротить рейси до Естонії та Литви: із чим це пов'язано

Ryanair скоротить рейси до Естонії та Литви: із чим це пов'язано

Ua ru
24 вересня 2026 08:36
Ryanair скоротив польоти до Естонії та Литви: що зміниться для пасажирів
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Компанія Ryanair попередила, що скоротить кількість місць на своїх рейсах до двох європейських країн. До кінця року авіаперевізник скоротить кількість місць на понад півмільйона.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Ryanair скоротить рейси до Естонії та Литви

Зазначається, що вже цієї зими бюджетна авіакомпанія скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Очікується, що пропускна спроможність цих двох країн скоротиться приблизно на чверть.

В авіакомпанії пояснили, що відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Зокрема, з 2023 року аеропортові збори в Литві зросли на 30 відсотків. В Естонії ж податки були збільшені в аеропорту Таллінна.

Зараз Ryanair розглядає можливість збільшення пропускної спроможності на інших напрямках, де аеропортові збори нижчі. Зокрема, вже цієї зими кількість місць на рейсах до Риги (Латвія) буде додано 40 000 місць. Авіакомпанія буде виконувати 16 нових рейсів до цієї прибалтійської країни.

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Ryanair також вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії. Вже незабаром зросте кількість рейсів до Барселони та Мілана.

Цієї зими кількість місць на рейсах Ryanair скоротиться також на низці інших напрямків. У Греції планується скоротити близько 700 000 місць та 12 маршрутів. У Бельгії буде скорочено один мільйон місць та 20 маршрутів.

Ця новина з’явилася лише через кілька днів після того, як авіакомпанія заявила, що до 2031 року планує забезпечити 11 мільйонів місць у Латвії, Естонії та Литві та збільшити кількість своїх літаків у цьому регіоні з 7 до 16.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого. 

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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