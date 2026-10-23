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Головна Транспорт Навіть з оплаченими місцями: чому Ryanair може пересадити

Навіть з оплаченими місцями: чому Ryanair може пересадити

Ua ru
23 жовтня 2026 10:33
Політ з Ryanair: чому компанія може пересадити пасажира, який оплатив місце
Літак Ryanair очікує пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair, попри бюджетні квитки, стягує з пасажирів додаткову плату за надмірну вагу ручної поклажі та "Пріоритетну посадку". Попри те, що мандрівники вимушені платити за бронювання місць в літаку, авіакомпанія залишила за собою право пересадити їх.

Про це попереджає видання Express, передає Новини.LIVE.

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З якої причини Ryanair може вас пересадити в літаку

З огляду на те, що пасажирам Ryanair доводиться платити додаткові збори за бронювання місць в літаку, політ може стати дорогим задоволенням, якщо ви вилітаєте разом з родиною або друзями.

Для тих, хто вирішив зарезервувати місця, онлайн-реєстрація доступна від 60 днів до двох годин до вильоту рейсу. Проте для тих, хто вирішить не бронювати місце, система Ryanair безкоштовно надасть його у рандомному порядку за добу до вильоту.

Однак є нюанс, про який багато хто може не здогадуватися. В правилах та умовах Ryanair зазначено, що навіть після сплати за конкретне місце авіакомпанія "може змінити виділені вам місця в будь-який час, навіть якщо ви їх забронювали, якщо це необхідно з операційних міркувань, з міркувань безпеки або з міркувань захисту".

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Крім того, правила авіакомпанії передбачають, що пасажири, які бажають сидіти в рядах 1, 16 або 17, де розташовані аварійні виходи, повинні відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше 16 років і бути здатними надати допомогу в надзвичайній ситуації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

авіарейси подорож літаки авіація Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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