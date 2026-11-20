Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру, її цілями часто є звичайні пасажирські потяги. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Одна з пасажирок із повною втратою слуху поділилась, що дуже переживає через те, що її можуть забути після того, як мине загроза.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Що варто знати пасажирам УЗ з повною або частковою втратою слуху

До перевізника звернулась пасажирка із повною втратою слуху. Вона розповіла, що планує поїздку по маршруту, де майже точно будуть евакуації. Дівчина дуже переживає, що не почує сигнал про завершення евакуації та її забудуть просто в полі.

"Я дуже боюся, що мене або забудуть у потязі, або забудуть в посадці, або пересадять не на той автобус (якщо потяг далі не поїде). Чи є якісь надійні механізми, щоб того уникнути", — запитала мандрівниця.

В Укрзалізниці порекомендували заздалегідь повідомити поїзну бригаду про особливості комунікації та необхідність отримувати всю важливу інформацію в письмовому вигляді.

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В компанії також порадили пасажирці під час евакуації не відходити від працівників поїзної бригади та обов'язково повідомити їм, що вона не чує оголошень. Залізничники в такому випадку мають передавати важливу інформацію особисто та письмово.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити пасажирам Укрзалізниці, якщо виникла проблема під час поїздки. Одна мандрівниця через несправний замок застрягла в туалеті вагона на 30 хвилин. У перевізника порадили звертатися до контакт-центру або писати на електронну пошту.

Також Новини.LIVE писали, чи зможуть українці безкоштовно подорожувати потягами цієї зими. У Міністерстві пояснили, що відновлювати ініціативу поки не планують, адже головним пріоритетом залишається безпека пасажирів. Водночас вартість квитків можуть переглянути для Інтерсіті першого класу, міжнародних і приміських поїздів.