Страйк у Португалії: які авіакомпанії скасують сотні рейсів 3 червня

Літак Ryanair на злітній смузі в Лісабоні. Фото: Новини.LIVE

В Португалії на початку літа намічається повна зупинка руху залізничного та повітряного транспорту через великий загальний страйк, який оголосили місцеві профспілки. Через скандальні зміни в трудовому кодексі, які проштовхує уряд, транспортна система країни може повністю зупинитися на кілька днів. Існує реальна загроза скасування сотень рейсів та зупинки громадського транспорту у великих містах країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Які авіакомпанії постраждають через протести бортпровідників

Найсильніше цей протест вдарить по авіації, бо профспілка льотного персоналу анонсувала скасування приблизно 500 авіарейсів. Зокрема, під удар потрапляють популярні лоукостери Ryanair та easyJet, чиї бортпровідники на місцевих базах масово підтримали цю ідею.

Минулого року в грудні країна вже пережила подібний колапс, коли через аналогічні суперечки щодо законів про працю повністю зупинилися всі потяги та масово скасовувалися вильоти, а тепер ситуація повторюється.

Скандальні реформи та параліч міського транспорту

Профспілка CGTP, до якої входять працівники авіації та підземки, офіційно подала документи про зупинку роботи після того, як переговори з чиновниками зайшли в глухий кут.

Читайте також:

Протестна хвиля накриє не лише термінали аеропортів, а й звичайні міські маршрути по всій країні. До акції вже офіційно приєдналися колективи метрополітенів Лісабона та Порту, залізнична компанія Comboios de Portugal та кілька великих автобусних перевізників, тож пересуватися країною на початку червня буде практично неможливо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі запрацювала на повну система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Але ця система не завжди працює коректно, тому на кордонах виникають кілометрові черги. Наприклад, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних.

Також Новини.LIVE писали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно з яким у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знають не всі туристи, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній.