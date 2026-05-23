Політ в літаку: топ-10 найгірших звичок пасажирів, які дратують

Пасажири поспішають на свій рейс.

Під час польоту легко роздратуватися на інших пасажирів — ви разом із ними на кілька годин опиняєтеся в замкнутому просторі. Аналітики з'ясували, що найбільше дратує пасажирів авіакомпаній. Зокрема, через одну з таких дій авіаперевізники штрафують мандрівників.

Що дратує пасажирів в аеропорту та літаку

Компанія з продажу туристичного страхування Tiger.co.uk опитала 1 000 туристів. Мандрівники відповіли, що їх найбільше дратує під час польоту, і виявилося, що головним предметом нарікань стало порушення правил етикету.

Відкидання спинок крісел було визнано пасажирами найбільш дратівливою поведінкою: 14 % опитаних назвали його головним джерелом роздратування. Друге місце у списку найбільших роздратувань посіла поведінка пасажирів, які встають до того, як згасне знак "Пристебнути ремені".

Це не тільки дратує інших пасажирів, але й у деяких авіакомпаніях може призвести до штрафу. Минулого року турецьке управління цивільної авіації оголосило, що пасажири, які починають займати місця у проходу до того, як сяде літак, будуть оштрафовані на 62 євро.

Така поведінка не тільки дратує інших пасажирів, але й може бути небезпечною. Різкий рух під час приземлення або несподіване гальмування, коли літак перебуває на злітно-посадковій смузі, може призвести до травм.

Ще 11 % пасажирів дратує, коли люди, підійшовши до паспортного контролю чи пункту безпеки, починають переривати свої сумки в пошуках документів.

10 найбільш дратівливих звичок пасажирів:

відкидання спинки сидіння — 14%; вставання з місця до вимкнення сигналу про пристебнуті ремені безпеки — 12%; непідготовленість до проходження контролю безпеки або паспортного контролю — 11%; використання гаджетів без навушників — 9%; вставання з місця у своєму ряду до відкриття дверей літака — 9%; очікування в черзі на посадку до оголошення рейсу — 8%; Повторне відкривання та закривання багажних полиць під час польоту — 7%; аплодування під час приземлення літака — 6%; прохання про обмін місцями — 6%; розмови під час демонстрації правил безпеки — 6%.

