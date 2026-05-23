Головна Транспорт Що найбільше дратує в літаку: найгірші звички пасажирів

Що найбільше дратує в літаку: найгірші звички пасажирів

Дата публікації: 23 травня 2026 10:13
Політ в літаку: топ-10 найгірших звичок пасажирів, які дратують
Пасажири поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Під час польоту легко роздратуватися на інших пасажирів — ви разом із ними на кілька годин опиняєтеся в замкнутому просторі. Аналітики з'ясували, що найбільше дратує пасажирів авіакомпаній. Зокрема, через одну з таких дій  авіаперевізники штрафують мандрівників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Що дратує пасажирів в аеропорту та літаку

Компанія з продажу туристичного страхування Tiger.co.uk опитала 1 000 туристів. Мандрівники відповіли, що їх найбільше дратує під час польоту, і виявилося, що головним предметом нарікань стало порушення правил етикету.

Відкидання спинок крісел було визнано пасажирами найбільш дратівливою поведінкою: 14 % опитаних назвали його головним джерелом роздратування. Друге місце у списку найбільших роздратувань посіла поведінка пасажирів, які встають до того, як згасне знак "Пристебнути ремені".

Це не тільки дратує інших пасажирів, але й у деяких авіакомпаніях може призвести до штрафу. Минулого року турецьке управління цивільної авіації оголосило, що пасажири, які починають займати місця у проходу до того, як сяде літак, будуть оштрафовані на 62 євро.

Така поведінка не тільки дратує інших пасажирів, але й може бути небезпечною. Різкий рух під час приземлення або несподіване гальмування, коли літак перебуває на злітно-посадковій смузі, може призвести до травм.

Ще 11 % пасажирів дратує, коли люди, підійшовши до паспортного контролю чи пункту безпеки, починають переривати свої сумки в пошуках документів.

10 найбільш дратівливих звичок пасажирів:

  1. відкидання спинки сидіння — 14%;
  2. вставання з місця до вимкнення сигналу про пристебнуті ремені безпеки — 12%;
  3. непідготовленість до проходження контролю безпеки або паспортного контролю — 11%;
  4. використання гаджетів без навушників — 9%;
  5. вставання з місця у своєму ряду до відкриття дверей літака — 9%;
  6. очікування в черзі на посадку до оголошення рейсу — 8%;
  7. Повторне відкривання та закривання багажних полиць під час польоту — 7%;
  8. аплодування під час приземлення літака — 6%;
  9. прохання про обмін місцями — 6%;
  10. розмови під час демонстрації правил безпеки — 6%.

Раніше Новини.LIVE писали, які авіакомпанії дають можливість літати в борг. Така пропозиція може бути вигідною, якщо заздалегідь бронювати квитки. Туристи мають можливість оплачувати польоти частинами.

Також Новини.LIVE розповідали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при загрузці валіз є їхня вага.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
