Забастовка в Португалии: какие авиакомпании отменят сотни рейсов 3 июня

Самолет Ryanair на взлетной полосе в Лиссабоне.

В Португалии в начале лета намечается полная остановка движения железнодорожного и воздушного транспорта из-за большой всеобщей забастовки, которую объявили местные профсоюзы. Из-за скандальных изменений в трудовом кодексе, которые проталкивает правительство, транспортная система страны может полностью остановиться на несколько дней. Существует реальная угроза отмены сотен рейсов и остановки общественного транспорта в крупных городах страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Какие авиакомпании пострадают из-за протестов бортпроводников

Сильнее всего этот протест ударит по авиации, потому что профсоюз летного персонала анонсировал отмену примерно 500 авиарейсов. В частности, под удар попадают популярные лоукостеры Ryanair и easyJet, чьи бортпроводники на местных базах массово поддержали эту идею.

В прошлом году в декабре страна уже пережила подобный коллапс, когда из-за аналогичных споров относительно законов о труде полностью остановились все поезда и массово отменялись вылеты, а теперь ситуация повторяется.

Скандальные реформы и паралич городского транспорта

Профсоюз CGTP, в который входят работники авиации и подземки, официально подал документы об остановке работы после того, как переговоры с чиновниками зашли в тупик.

Протестная волна накроет не только терминалы аэропортов, но и обычные городские маршруты по всей стране. К акции уже официально присоединились коллективы метрополитенов Лиссабона и Порту, железнодорожная компания Comboios de Portugal и несколько крупных автобусных перевозчиков, поэтому передвигаться по стране в начале июня будет практически невозможно.

