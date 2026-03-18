Київський метрополітен готує довгий ремонт на "Шулявській"

Ескалатор в київському метрополітені. Фото: КМДА

У київському метро на станції "Шулявська" з 20 березня почнуть ремонтувати ескалатори. Ці роботи затягнуться майже до кінця 2026 року. Почергово виводитимуть з роботи одразу три ескалатори.

Пасажирам доведеться звикати до обмежень, бо ремонт обіцяють цілодобовий і довгий, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу КМДА.

Навіщо робиться ремонт ескалаторів

У КМДА пояснили, що такі ремонти є необхідністю. Ескалатори мають свій ресурс, і після великого пробігу або через певний час їх просто потрібно ремонтувати. Такий ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів — залежить від конкретної моделі.

Фактично ескалатори на "Шулявській" розкладуть майже на запчастини. Зніматимуть сходи, поручні, редуктори, ланцюги, всі механізми всередині, без яких він не працює. Частину цього вивезуть у майстерні, але деякі великі елементи ремонтуватимуть прямо на станції.

Хто буде робити ремонт

Одним із ключових етапів ремонту буде діагностика елементів ескалатора. Якщо їх ще можна використовувати, то чистять, лагодять і ставлять назад, якщо ні — будуть міняти.

Працюватиме спеціальна бригада, яка займається такими речами постійно. У київському метро, як виявилося, кілька типів ескалаторів, і всі вони трохи різні — тому роботи вистачає.

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

В літній же час ви точно будете знати, які місця варто обирати для того, щоб врятуватись від спеки.

Також ми розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій метро столиці.

Також дізнайтеся про одну з найгарніших станцій метро в Харкові, стіни якої нагадують льодовий палац. Станція розташована на синій, Салтівській лінії метрополітену. Вихід зі станції веде до найбільшого ринку в місті.