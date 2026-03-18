Киевский метрополитен готовит долгий ремонт на "Шулявской"

Эскалатор в киевском метрополитене. Фото: КГГА

В киевском метро на станции "Шулявская" с 20 марта начнут ремонтировать эскалаторы. Эти работы затянутся почти до конца 2026 года. Поочередно будут выводить из работы сразу три эскалатора.

Пассажирам придется привыкать к ограничениям, потому что ремонт обещают круглосуточный и долгий, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Зачем делается ремонт эскалаторов

В КГГА объяснили, что такие ремонты являются необходимостью. Эскалаторы имеют свой ресурс, и после большого пробега или через определенное время их просто нужно ремонтировать. Такой ремонт проводят каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров — зависит от конкретной модели.

Фактически эскалаторы на "Шулявской" разложат почти на запчасти. Будут снимать лестницы, поручни, редукторы, цепи, все механизмы внутри, без которых он не работает. Часть этого вывезут в мастерские, но некоторые крупные элементы будут ремонтировать прямо на станции.

Кто будет делать ремонт

Одним из ключевых этапов ремонта будет диагностика элементов эскалатора. Если их еще можно использовать, то чистят, чинят и ставят обратно, если нет — будут менять.

Будет работать специальная бригада, которая занимается такими вещами постоянно. В киевском метро, как оказалось, несколько типов эскалаторов, и все они немного разные — поэтому работы хватает.

