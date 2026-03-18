Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Киевский метрополитен готовит долгий ремонт на "Шулявской"

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 19:32
Эскалатор в киевском метрополитене. Фото: КГГА

В киевском метро на станции "Шулявская" с 20 марта начнут ремонтировать эскалаторы. Эти работы затянутся почти до конца 2026 года. Поочередно будут выводить из работы сразу три эскалатора.

Пассажирам придется привыкать к ограничениям, потому что ремонт обещают круглосуточный и долгий, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Читайте также:

Зачем делается ремонт эскалаторов

В КГГА объяснили, что такие ремонты являются необходимостью. Эскалаторы имеют свой ресурс, и после большого пробега или через определенное время их просто нужно ремонтировать. Такой ремонт проводят каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров — зависит от конкретной модели.

Фактически эскалаторы на "Шулявской" разложат почти на запчасти. Будут снимать лестницы, поручни, редукторы, цепи, все механизмы внутри, без которых он не работает. Часть этого вывезут в мастерские, но некоторые крупные элементы будут ремонтировать прямо на станции.

Кто будет делать ремонт

Одним из ключевых этапов ремонта будет диагностика элементов эскалатора. Если их еще можно использовать, то чистят, чинят и ставят обратно, если нет — будут менять.

Будет работать специальная бригада, которая занимается такими вещами постоянно. В киевском метро, как оказалось, несколько типов эскалаторов, и все они немного разные — поэтому работы хватает.

ремонт метро пассажиры метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации