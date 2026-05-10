КМДА візьме в кредит півмільярда євро для оновлення вагонів метро

Платіжний термінал в столичному тролейбусі. Фото: Київпастранс

Київський метрополітен нарешті отримає оновлення — місто планує закупити одразу 224 нових вагони. Зокрема, Київ залучить 150 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 140 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це рішення пов'язано з тим, що старий рухомий склад майже розвалюється, а також наполовину складається з російських запчастин, які тепер не використовуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ліга Бізнес.

Мільйони на нові вагони

Більшість вагонів київського метрополітену випущені ще в 1970-ті роки і просто "з’їдають" бюджет на нескінченних ремонтах.

Загалом вартість проєкту перевищує 520 млн євро — це близько 409,4 млн євро на придбання сучасних вагонів та 117,7 млн євро для забезпечення функціонування нових дільниць.

Залежність від запчастин із РФ

До того ж, значна частина рухомого складу містить російське комплектовання, яке нині закуповувати неможливо.

Читайте також:

Тому 174 вагони підуть під заміну на більш сучасний та економний рухомий склад. У КМДА наголошують, що реалізація проєкту пов’язана також і з розвитком Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку Виноградаря, тому ще 50 вагонів забезпечать роботу нових ділянок метро.

Нові поїзди мають бути комфортнішими для пасажирів і не вимагатимуть стільки грошей на щомісячне обслуговування.

Що ще варто знати про метро у Києві

Раніше Новини.LIVE розповідали, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву.

Також Новини.LIVE писали, що очільник Києва Віталій Кличко прокоментував підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті в Києві. Мер столиці розповів, що нині вираховують вартість однієї поїздки зважаючи на воєнний стан та вразливість соціальних верств населення.