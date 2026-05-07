Кличко прокоментував підвищення тарифів на проїзд в Києві

Кличко прокоментував підвищення тарифів на проїзд в Києві

Дата публікації: 7 травня 2026 18:38
Підвищення цін на проїзд в Києві: Кличко розповів деталі
Кияни чекають на громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

На початку квітня мер Києва Віталій Кличко попередив містян про здорожчання проїзду. Поки столична влада не визначилася із цифрами, підрахунки нової вартості поїздок тривають. Проте громадський транспорт міста залишиться дотаційним. 

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Кличко про підвищення проїзду в Києві

Мер Києва підкреслив, що вартість проїзду залишається найнижчою, у порівнянні з іншими містами Україні.

Кличко пояснив, що підвищення тарифів під час війни є вимушеним кроком — пальне продовжує стрімко зростати, крім того рухомий склад наземного транспорту потребує оновлення. 

Мер столиці також розповів, що нині вираховують вартість однієї поїздки зважаючи на воєнний стан та вразливість соціальних верств населення.

Він додав, що кожен другий пасажир в Києві є пільговиком, проте держава не компенсує проїзд пільгових пасажирів. Попри це, за словами мера, ця сфера залишиться дотаційною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планується скасувати безкоштовний проїзд в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспорт фактично став частиною системи захисту цивільних. Він додав, що безоплатні поїздки — це спосіб підтримати мешканців у такий складний час.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.

Віталій Кличко Київ проїзд
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
