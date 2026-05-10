КГГА возьмет в кредит полмиллиарда евро для обновления вагонов метро

Платежный терминал в столичном троллейбусе. Фото: Киевпастранс

Киевский метрополитен наконец получит обновление, потому что город планирует закупить сразу 224 новых вагона. В частности, Киев привлечет 150 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 140 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Это решение связано с тем, что старый подвижной состав почти разваливается, а также наполовину состоит из российских запчастей, которые теперь не используются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Лига Бизнес.

Миллионы на новые вагоны

Большинство вагонов киевского метрополитена выпущены еще в 1970-е годы и просто "съедают" бюджет на бесконечных ремонтах.

В целом стоимость проекта превышает 520 млн евро — это около 409,4 млн евро на приобретение современных вагонов и 117,7 млн евро для обеспечения функционирования новых участков.

Зависимость от запчастей из РФ

К тому же, значительная часть подвижного состава содержит российские комплектующие, которые сейчас закупать невозможно.

Поэтому 174 вагона пойдут под замену на более современный и экономный подвижной состав. В КГГА отмечают, что реализация проекта связана также и с развитием Сырецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря, поэтому еще 50 вагонов обеспечат работу новых участков метро.

Новые поезда должны быть более комфортными для пассажиров и не будут требовать столько денег на ежемесячное обслуживание.

