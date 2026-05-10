Главная Транспорт Конец эпохи старых вагонов: Киев покупает современные поезда для подземки

Дата публикации 10 мая 2026 07:32
КГГА возьмет в кредит полмиллиарда евро для обновления вагонов метро
Платежный терминал в столичном троллейбусе. Фото: Киевпастранс

Киевский метрополитен наконец получит обновление, потому что город планирует закупить сразу 224 новых вагона. В частности, Киев привлечет 150 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 140 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Это решение связано с тем, что старый подвижной состав почти разваливается, а также наполовину состоит из российских запчастей, которые теперь не используются.

Миллионы на новые вагоны

Большинство вагонов киевского метрополитена выпущены еще в 1970-е годы и просто "съедают" бюджет на бесконечных ремонтах.

В целом стоимость проекта превышает 520 млн евро — это около 409,4 млн евро на приобретение современных вагонов и 117,7 млн евро для обеспечения функционирования новых участков.

Зависимость от запчастей из РФ

К тому же, значительная часть подвижного состава содержит российские комплектующие, которые сейчас закупать невозможно.

Поэтому 174 вагона пойдут под замену на более современный и экономный подвижной состав. В КГГА отмечают, что реализация проекта связана также и с развитием Сырецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря, поэтому еще 50 вагонов обеспечат работу новых участков метро.

Новые поезда должны быть более комфортными для пассажиров и не будут требовать столько денег на ежемесячное обслуживание.

Что еще стоит знать о метро в Киеве

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Также Новини.LIVE писали, что глава Киева Виталий Кличко прокомментировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Киеве. Мэр столицы рассказал, что сейчас высчитывают стоимость одной поездки учитывая военное положение и уязвимость социальных слоев населения.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
