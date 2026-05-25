Закриття аеропорта DXB: куди перенесуть усі міжнародні авіарейси

Пасажирський термінал дубайського аеропорту.

Міжнародний аеропорт Дубая, відомий як DXB, повністю припинить приймати літаки у найближче десятиліття. До 2035 року абсолютно всі пасажирські та вантажні авіарейси збираються остаточно перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум. Керівництво емірату змушене піти на цей крок, оскільки розширювати старі термінали та злітні смуги більше немає куди через дуже щільну міську забудову навколо хабу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Visaverge.

Масштабна авіареформа у пустелі

Утримувати два таких гігантських об'єкти поруч немає економічного сенсу. За словами генерального директора Dubai Airports Пола Гріффітса, DXB більше не має простору для розвитку, у той час як аеропорт у Аль-Мактумі має величезну територію для розширення і вже зараз проєктується як один із найбільших аеропортів у світі.

Будувати новий планують із величезним розмахом: там з'явиться п'ять паралельних злітних смуг та близько 400 гейтів. Цей новий мегапроєкт зможе обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів щорічно.

Подальша доля старого терміналу

Територію площею 29 квадратних кілометрів посеред Дубая після закриття хабу збираються повністю переформатувати під забудову та парки. На місці знесених терміналів зведуть величезний житловий масив та офіси.

Сама евакуація літаків та служб розпочнеться приблизно у 2032 році. Новий аеропорт DWC стане новим глобальним вузлом між Європою, Азією, Африкою та Америкою, зберігаючи роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації.

