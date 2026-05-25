Закрытие аэропорта DXB: куда перенесут все международные авиарейсы

Пассажирский терминал дубайского аэропорта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Международный аэропорт Дубая, известный как DXB, полностью прекратит принимать самолеты в ближайшее десятилетие. К 2035 году абсолютно все пассажирские и грузовые авиарейсы собираются окончательно перенести в новый авиационный узел Аль-Мактум. Руководство эмирата вынуждено пойти на этот шаг, поскольку расширять старые терминалы и взлетные полосы больше некуда из-за очень плотной городской застройки вокруг хаба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visaverge.

Масштабная авиареформа в пустыне

Содержать два таких гигантских объекта рядом нет экономического смысла. По словам генерального директора Dubai Airports Пола Гриффитса, DXB больше не имеет пространства для развития, в то время как аэропорт в Аль-Мактуме имеет огромную территорию для расширения и уже сейчас проектируется как один из крупнейших аэропортов в мире.

Строить новый планируют с огромным размахом: там появится пять параллельных взлетных полос и около 400 гейтов. Этот новый мегапроект сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров ежегодно.

Дальнейшая судьба старого терминала

Территорию площадью 29 квадратных километров посреди Дубая после закрытия хаба собираются полностью переформатировать под застройку и парки. На месте снесенных терминалов возведут огромный жилой массив и офисы.

Читайте также:

Сама эвакуация самолетов и служб начнется примерно в 2032 году. Новый аэропорт DWC станет новым глобальным узлом между Европой, Азией, Африкой и Америкой, сохраняя роль Дубая как одного из главных центров мировой авиации.

Ранее Новини.LIVE писали, что международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании в трех современных терминалах. Аэропорт является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

Еще Новини.LIVE писали, что в Дубае открыли первый в мире коммерческий аэропорт для летающих такси. Он имеет четыре уровня, отдельные зоны взлета и посадки, а также интегрированный пассажирский терминал. Именно отсюда планируют запускать регулярные рейсы eVTOL — различных видов аппаратов вертикального взлета и посадки.