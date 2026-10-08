PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом: коли стане доступним для пасажирів

Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Національний польський залізничний перевізник PKP Intercity модернізує потяги. Уже наприкінці жовтня — на початку листопада пасажири поїздів Pendolino зможуть випробувати супутниковий інтернет. Перевізник також вводить низку нововведень.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

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В потягах PKP Intercity з'явиться інтернет

PKP Intercity готується до революційного впровадження супутникового інтернету у своїх флагманських поїздах Pendolino. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року.

Попередні випробування, проведені спочатку на поїздах серії ED160 (Stadler Flirt), а потім на Pendolino, показали значну перевагу супутникового інтернету над традиційними операторами GSM.

Зокрема, пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

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Супутниковий інтернет не витіснить послуги GSM-операторів, а стане додатковою можливістю для пасажирів.

В компанії повідомили, що поки супутниковий інтернет працюватиме тестово. Якщо випробування завершаться успішно, то приймачі супутникового інтернету будуть встановлені на поїздах Pendolino під час капітального ремонту, тобто у 2028–2029 роках. Згодом інтернет стане доступним і у поїздах High Speed.

Крім того, незабаром пасажири зможуть користуватися графічним вибором місць під час подорожей із пересадками. Досі така опція була доступна лише на прямих рейсах, тоді на поїздках із пересадками місця розподілялися автоматично.

Ще однією інновацією стане можливість самостійної реєстрації на поїзді Pendolino. Завдяки їй пасажири, які заздалегідь зареєструються в додатку перевізника, не матимуть потреби пред’являти квиток провіднику. Відповідне рішення не тільки пришвидшить перевірку квитків, але й підвищить комфорт подорожі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Також Новини.LIVE писали, що проїзний Interrail Pass дає можливість відвідати кілька міст у 33 країнах, зокрема в Іспанії, Італії та Греції. Пасажири можуть обрати між гнучким та безстроковим проїзним. Зокрема, можна придбати проїзний на чотири дні на місяць, який дозволяє їздити на будь-якій кількості поїздів у кожен із чотирьох днів. Доступні варіанти Interrail Pass на 15 днів, 22 дні, один місяць, два місяці або три місяці.