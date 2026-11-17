Потяг RegioJet. Фото: RegioJet/Facebook

Якщо у вашому списку мрій є такі перлини Центральної Європи, як Прага, Відень і Будапешт, це залізничний лоукостер заощадить вам немало коштів. Пасажири можуть вигідно придбати квитки на потяг чеського перевізника RegioJet.

Про те, як доїхати до Праги всього за 850 гривень розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача ovsienko_photo в TikTok.

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Доступні напрямки RegioJet з Чехії

Чеський перевізник RegioJet пропонує доступні ціни на квитки до багатьох міст Центральної Європи — Братислави (Словаччина), Варшави (Польща), Гданська (Польща), Мюнхена (Німеччина), Берліна (Німеччина) та інших. Найбільше напрямків поїздів саме до столиці Чехії Праги.

Мандрівниця порекомендувала купувати квитки в додатку RegioJet, проте попередила, що там передбачені лише сидячі місця.

Жінка розповіла, що ввечері перевізник роздає пасажирам водичку, сік та круасани, а вранці — кекси та каву. Тобто невеликий перекус вже входить у вартість квитків.

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Мандрівниця додала, що сидячи їхати не дуже зручно їхати, але можна потерпіти, враховуючи, що автобус буде коштувати в рази дорожче і в ньому також доведеться сидіти.

Умови в потягах RegioJet

Потяги RegioJet мають чотири класи:

економ;

стандарт;

релакс;

бізнес.

Ви можете змінити або скасувати квиток онлайн за 15 хвилин до відправлення і легко забронювати місце онлайн без додаткових комісій.

Вагони потягів оснащені кондиціонерами та безкоштовним Wi-Fi, в них також можна перекусити та пообідати за необхідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі з'явиться "залізничний" Ryanair. Компанія Nox Mobility наступного року запустить альтернативу короткомагістральним авіарейсам. Ціни на квитки мають бути доступними.

Також Новини.LIVE писали, що німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) встановив нові обмеження для пасажирів. Нині суворо забороняється вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів. Порушників буде карати служба безпеки вокзалу.