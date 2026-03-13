Авіакомпанія Ryanair закриває рейси з Риги через дії латвійської влади

Авіакомпанія Ryanair закриває рейси з Риги через дії латвійської влади

Дата публікації: 13 березня 2026 19:31
Літній розклад Ryanair — які рейси з Латвії відміняються
Ryanair відміняє рейси із Латвії. Фото: Freepik, Simple Flying. Коллаж Новини.LIVE

Відома ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила, що у літньому сезоні 2026 року не виконуватиме рейси з Риги. 

Це сталося через високі авіаційні податки Латвії, пише Новини.LIVE з посиланням на Mixnews.lv.

Ryanair звинуватив латвійську владу

Ryanair зробив заяву, в якій стверджує, що високі і неконкурентоспроможні авіаційні податки в Латвії, а також зростаючі збори за управління повітряним рухом змусили Ryanair перенаправляти свої потужності на інші ринки.

В авіакомпанії наголосили, що нездатність уряду Латвії знизити авіаційні податки та загальні витрати на доступ означає, що Латвія програє конкуренцію ринкам із нижчими витратами. Наприклад — таким країнам як Угорщина, Словаччина, Польща та Албанія, де уряди активно підтримують розвиток авіації, туризму та створення робочих місць, зазначає Ryanair.

Що ще варто знати українцям

Раніше Ryanair повідомила, що значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Перевізник вкладе 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.

Таким чином, цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.

У розкладі з’являться багато регулярних рейсів, які стартують уже влітку. Це дозволить перевезти понад 2,2 мільйона пасажирів в цьому році.

Також ми розповідали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту.

Також ми розказували, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидатам на бажану посаду.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
