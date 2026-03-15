Европейские круизы отменили: лайнеры застряли в портах Персидского залива

Компания Celestyal отменила европейские круизы. Фото: СеІеѕтуаІ

Европейские круизные операторы аннулировали ряд рейсов. Это произошло после того, как лайнеры нескольких компаний оказались заблокированными в портах Персидского залива. Сейчас из-за обострения обстановки в регионе суда не имеют права покидать причалы Дубая, Дохи и Абу-Даби.

Нарушение трафика сорвало и будущие рейсы, которые планировали запустить в течение ближайших недель, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Реклама

Читайте также:

Лайнеры стоят в портах

Круизные операторы сейчас фактически работают в режиме кризиса. В Международной морской организации ООН говорят, что в регионе оказались заблокированными примерно тысячи туристов. Речь идет о пассажирах различных круизных компаний — среди них MSC, TUI, Celestyal и AROYA.

Суда этих операторов остаются в крупных портах Персидского залива. И пока неизвестно, когда им позволят отправиться дальше по маршруту.

Круизные компании отменяют маршруты

Крупная круизная компания Celestyal подтвердила, что ей пришлось отменить два европейских круиза по маршруту "Iconic Aegean", которые должны были состояться позже в этом месяце.

Речь идет о рейсах 20 и 23 марта на лайнере Celestyal Discovery. Судно должно было перейти в Средиземное море перед началом летнего сезона, но из-за удержания лайнеров в портах Ближнего востока это сделать не успевают.

Тем, кто уже купил эти круизы, предлагают возврат денег или кредит на другое путешествие.

Проблемы возникли не только у Celestyal. Другие операторы также вынуждены менять свои программы или вообще сворачивать сезон в регионе.

Например, компания AROYA Cruises сообщила, что полностью приостанавливает весеннюю программу круизов в Персидском заливе. Такое решение объяснили ситуацией в регионе и координацией с морскими властями.

Ранее мы писали, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке между США, Ираном и Израилем, туристы со всего мира не могут планировать свой отдых в ОАЭ. Вместо этого они могут выбрать альтернативные варианты — Испанию, Египет, Турцию или Грецию.

Также мы рассказывали, стоит ли отменять отпуск в Египте на фоне военной эскалации. Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Еще мы рассказывали, что известная лоукост-авиакомпания Ryanair не будет выполнять рейсы из Риги в летнем сезоне 2026 года. Это произошло из-за высоких авиационных налогов Латвии.

Ryanair сделал заявление, в котором утверждает, что высокие и неконкурентоспособные авиационные налоги в Латвии, а также растущие сборы за управление воздушным движением заставили Ryanair перенаправлять свои мощности на другие рынки.