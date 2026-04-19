Компания GoVolta запустила дешевые поезда по Европе

Пассажирский поезд нидерландского стартапа GoVolta. Фото: GoVolta

Нидерландская компания GoVolta, которая получила название "easyJet of rail", запустили первые маршруты, стремясь кардинально изменить международные железнодорожные перевозки в Европе. Компания делает ставку на сниженные тарифы, чтобы привлечь путешественников. Поезда компании станут главным конкурентом для более крупных перевозчиков.

Между двумя столицами за семь часов

В вагонах предусмотрено два класса обслуживания. Самый дешевый билет стоит 10 евро, а средняя цена примерно 30 евро (без большого багажа).

Поезда курсируют 3 раза в неделю. С 1 июля направление в Берлин станет ежедневным.

Маршрут проходит через:

Амерсфорт;

Девентер;

Хенгело;

Оснабрюк;

Ганновер.

Путь между Амстердамом и Берлином занимает примерно семь часов.

Большая конкуренция и дешевые билеты

В этом направлении GoVolta будет соревноваться с Deutsche Bahn и Nederlandse Spoorwegen, которые предлагают проезд на высокоскоростных поездах ICE. Эти поезда преодолевают ту же дистанцию быстрее, за 5-6 часов, но цена билета остается гораздо выше.

Сейчас стандартные билеты на поезда Deutsche Bahn ICE между Амстердамом и Гамбургом стоят от 34 до 59 евро с одной-четырьмя пересадками, а бронирование мест стоит дополнительно 5,70 евро. GoVolta, наоборот, предлагает средние цены около 30 евро за поездку.

Поезда GoVolta медленнее скоростных аналогов, но билеты значительно доступнее. GoVolta делает ставку на дешевизну вместо скорости. Их поезда достигают максимальной скорости 160 км/ч, что значительно меньше 300 км/ч ICE или Eurostar. Это означает, например, вдвое больше времени на будущем маршруте в Париж.

В компании говорят, что хотят сделать железную дорогу альтернативой лоукост-авиации.

Компания уже анонсировала расширение и планирует до конца 2026 года запустить бюджетный маршрут Амстердам — Париж через Гент в Бельгии. Средняя цена билета в обе стороны составит примерно 50 евро.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также мы сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.