Перелеты по Европе под угрозой: запасов авиатоплива хватит на несколько недель

В Европе на фоне дефицита авиатоплива уже этим летом возможны серьезные перебои с перелетами, а в отдельных странах запасов хватит лишь на 8-10 дней. В случае ухудшения ситуации это может привести к частичной остановке полетов в разных регионах.

Ситуация с авиатопливом в Европе оказалась значительно сложнее, чем считалось ранее, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Corriere della Sera.

Запасы могут иссякнуть в мае

Имеющиеся объемы авиатоплива могут закончиться уже между второй и третьей декадой мая, даже с учетом последних поставок из Персидского залива.

Стратегических запасов пока недостаточно для стабильного летнего сезона. Лишь две страны имеют резервы примерно на 90 дней, большинство — не более чем на месяц. Есть и те, кто фактически на грани.

Закрытые данные и ограничения

Издание Corriere della Sera отмечает, что тема настолько чувствительна, что официальные комментарии почти отсутствуют. В Брюсселе надеются на налаживание ситуации в районе Ормузского пролива, потому что именно через него идет ключевой поток поставок.

В то же время риск дефицита авиатоплива уже не теоретический и некоторые аэропорты фиксируют недостаток топлива, но публично этого не признают.

Во внутренних переписках поставщиков и авиакомпаний упоминаются лимиты на заправку самолетов — до 5 тысяч килограммов. Частные рейсы иногда вообще не обслуживают, чтобы сохранить ресурс для регулярных.

Европа получает около 43% авиатоплива из Персидского залива, и остановка танкеров сразу ударила по рынку.

Европейские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимуме, но нарастить объемы физически сложно. Поэтому май станет ключевым периодом. Если новые поставки не начнутся, сначала будут использовать стратегические резервы, далее возможны ограничения или остановки полетов в отдельных странах.

В каких странах ЕС ситуация хуже всего

Наиболее уязвимыми выглядят государства Восточной Европы, но и страны на юге также имеют ограниченные запасы. Италия, по оценкам, держит резерв на 30-60 дней, но и там признают беспокойство из-за отсутствия четкой координации.

Даже если транзит через Ормузский пролив возобновится, быстрого эффекта не будет, так как потребуются недели на перенаправление танкеров и доставку грузов. К тому же, крупные суда могут идти до двух месяцев.

В Брюсселе в ближайшее время постараются уточнить реальные объемы горючего и определить, как его распределять между странами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что самый быстрый гражданский реактивный самолет современности начал коммерческие рейсы над территорией Европы. Подобных скоростей в небе европейский континент не видел уже более 25 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, почему новые правила ЕС о ручной клади могут сломать привычную модель лоукостов. Депутаты Европарламента поддержали изменения в правила защиты авиапассажиров. Например, теперь каждый пассажир может без доплаты брать в салон ручную кладь до 7 кг с суммарными размерами до 100 см, плюс еще одну личную вещь.