В Європі закінчується авіаційне паливо: чому це важливо для України

Літак авіакомпанії Ryanair на злітній смузі.

Світовий ринок авіаційного пального опинився у глибокій кризі після скорочення поставок із Перської затоки. Якщо війна в Ірані не буде врегульована, Європі прогнозують дефіцит вже найближчими місяцями. Для України це означає додаткові витрати і ризики для військової авіації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис учасника проєкту "Радіо Антипод" Сергія Будкина.

Які країни постраждали найбільше

Навіть часткове обмеження постачання нафти з регіону непропорційно вдарило саме по сегменту авіаційного пального. Йдеться приблизно про п’яту частину ринку, але ефект виявився значно глибшим.

Якщо постачання не відновляться, низка країн Європи зіткнеться з прямим виснаженням запасів у досить короткі терміни.

"Вибуття 20% нафти із Перської затоки з ринку непропорційно сильно вдарило по ринку авіаційного палива. Якщо вона не відкриється взагалі, то Британія може залишитися без авіаційного палива через три місяці, Португалія — через чотири, Угорщина — через п'ять", — зазначив один із учасників проєкту Сергій Будкин.

Читайте також:

Окремо згадується ситуація в Австралії. Там запаси, за оцінками, покривають лише кілька тижнів споживання, при повній залежності від імпорту. Фактично країна вже працює в режимі постійного очікування нових поставок, йдеться в аналізі.

Яки ризики це несе для України

Зростання цін на авіаційне пальне дуже небезпечно для України, тому що літаки F-16 та "Міражі" і так заправляються пальним, яке вже зараз коштує вдвічі дорожче, ніж до війни, збільшуючи потреби фінансування бюджетного дефіциту.

Крім того, дефіцит пального в Європі може обмежити його поставки для військово-повітряних сил України. І є ще політичний фактор: у країнах ЄС можуть активніше звучати аргументи про те, що дорогі авіаквитки пов’язані з перерозподілом пального на потреби ЗСУ. І цей меседж буде важко перебити раціональними аргументами.

