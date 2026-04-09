Головна Транспорт Авіаційна галузь Європи потрапила у серйозну кризу через війну в Ірані

Авіаційна галузь Європи потрапила у серйозну кризу через війну в Ірані

Дата публікації: 9 квітня 2026 15:59
В Європі закінчується авіаційне паливо: чому це важливо для України
Літак авіакомпанії Ryanair на злітній смузі. Фото: Новини.LIVE

Світовий ринок авіаційного пального опинився у глибокій кризі після скорочення поставок із Перської затоки. Якщо війна в Ірані не буде врегульована, Європі прогнозують дефіцит вже найближчими місяцями. Для України це означає додаткові витрати і ризики для військової авіації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис учасника проєкту "Радіо Антипод" Сергія Будкина. 

Які країни постраждали найбільше

Навіть часткове обмеження постачання нафти з регіону непропорційно вдарило саме по сегменту авіаційного пального. Йдеться приблизно про п’яту частину ринку, але ефект виявився значно глибшим. 

Якщо постачання не відновляться, низка країн Європи зіткнеться з прямим виснаженням запасів у досить короткі терміни. 

"Вибуття 20% нафти із Перської затоки з ринку непропорційно сильно вдарило по ринку авіаційного палива. Якщо вона не відкриється взагалі, то Британія може залишитися без авіаційного палива через три місяці, Португалія — через чотири, Угорщина — через п'ять", — зазначив один із учасників проєкту Сергій Будкин.

Окремо згадується ситуація в Австралії. Там запаси, за оцінками, покривають лише кілька тижнів споживання, при повній залежності від імпорту. Фактично країна вже працює в режимі постійного очікування нових поставок, йдеться в аналізі. 

Яки ризики це несе для України

Зростання цін на авіаційне пальне дуже небезпечно для України, тому що літаки F-16 та "Міражі" і так заправляються пальним, яке вже зараз коштує вдвічі дорожче, ніж до війни, збільшуючи потреби фінансування бюджетного дефіциту.

Крім того, дефіцит пального в Європі може обмежити його поставки для військово-повітряних сил України. І є ще політичний фактор: у країнах ЄС можуть активніше звучати аргументи про те, що дорогі авіаквитки пов’язані з перерозподілом пального на потреби ЗСУ. І цей меседж буде важко перебити раціональними аргументами. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що європейських авіаперевізників зобов'яжуть збільшити норми безкоштовної ручної поклажі. У 2026 році пасажири матимуть право брати з собою один предмет, що розміщується під сидінням (сумочку, рюкзак або ноутбук), а також другий предмет ручної поклажі, сумарні розміри якого не перевищують 100 см (довжина, ширина та висота), вагою до 7 кг.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair скасував рейси до популярного курорту Європи, на Азорські острови. Через різке зростання зборів за управління повітряним рухом компанія перенаправила свої потужності у інші європейські країни.  

Також Новини.LIVE повідомляли, що польський аеропорт Катовіце стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.

паливо літаки авіація
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
