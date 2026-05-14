Швидкісні потяги до Європи: Молдова побудує євроколію за підтримки ЄС

Молдова отримає гроші від Євросоюзу на будівництво першої в країні євроколії між Унгенами та Кишиневом. Після переходу на таку колію в Молдові запустять швидкісні поїзди, які зможуть розганятися до 160 км за годину. Сам проєкт попередньо оцінюють у 340-350 млн євро.

Будівництво почнуть у 2027 році

Йдеться про колію європейського стандарту 1435 мм. Саме така використовується у більшості країн ЄС, тому Кишинів зараз намагається підтягнути свою інфраструктуру під європейську систему.

Окрім самої лінії, у планах ще й електрифікація окремих ділянок. У молдовському уряді пояснюють, що без переходу на електротягу вся модернізація не дасть потрібного ефекту.

Через це влада і веде переговори з ЄС. Раніше в уряді Молдови вже заявляли, що самостійно потягнути таку перебудову залізниці буде неможливо, тож сподіваються на фінансування з боку ЄС.

Румунія стане частиною маршруту

Проєкт планують реалізовувати разом із Румунією. Там паралельно модернізують напрямки до Бухареста та інших європейських транспортних вузлів. Таким чином, нова лінія з Кишинева дозволить швидше дістатися європейських столиць.

Крім того, ділянка Унгени-Ясси має стати першою електрифікованою лінією у Молдові, яку побудують за європейськими стандартами.

Загалом цей проєкт є частиною Плану економічного зростання Республіки Молдова, тобто пакета заходів Європейського Союзу на суму 1,9 мільярда євро, який має підтримати економіку країни та прискорити її інтеграцію до європейського простору.

