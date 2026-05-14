Скоростные поезда в Европу: Молдова построит евроколею при поддержке ЕС

Молдова запускает строительство евроколеи за деньги ЕС. Фото: Delo, Calea Ferata. Коллаж: Новини.LIVE

Молдова получит деньги от Евросоюза на строительство первой в стране евроколеи между Унгенами и Кишиневом. После перехода на такую колею в Молдове запустят скоростные поезда, которые смогут разгоняться до 160 км в час. Сам проект предварительно оценивают в 340-350 млн евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Moldova1.

Строительство начнут в 2027 году

Речь идет о рельсах европейского стандарта 1435 мм. Именно такая используется в большинстве стран ЕС, поэтому Кишинев сейчас пытается подтянуть свою инфраструктуру до европейской системы.

Кроме самой линии, в планах еще и электрификация отдельных участков. В молдавском правительстве объясняют, что без перехода на электротягу вся модернизация не даст нужного эффекта.

Из-за этого власти и ведут переговоры с ЕС. Ранее в правительстве Молдовы уже заявляли, что самостоятельно потянуть такую перестройку железной дороги будет невозможно, поэтому надеются на финансирование со стороны ЕС.

Румыния станет частью маршрута

Проект планируют реализовывать вместе с Румынией. Там параллельно модернизируют направления в Бухарест и другие европейские транспортные узлы. Таким образом, новая линия из Кишинева позволит быстрее добраться до европейских столиц.

Кроме того, участок Унгены-Яссы должен стать первой электрифицированной линией в Молдове, которую построят по европейским стандартам.

В целом этот проект является частью Плана экономического роста Республики Молдова, то есть пакета мер Европейского Союза на сумму 1,9 миллиарда евро, который должен поддержать экономику страны и ускорить ее интеграцию в европейское пространство.

