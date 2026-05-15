Новий поїзд ICE: куди курсуватиме швидкісний експрес у Європі

Швидкісний поїзд ICE курсуватиме за новим маршрутом.

У вересні в Європі готують запуск нового швидкісного поїзда ICE, який з’єднає Кельн та Антверпен і пройде через низку міст у Німеччині та Бельгії. Це буде одне з перших прямих сполучень такого типу на цьому напрямку. Час у дорозі становитиме близько 2 годин 25 хвилин.

Маршрут запускають Deutsche Bahn і SNCB, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Особливості нового маршруту

Йдеться про нову лінію швидкісного поїзда між Німеччиною та Бельгією. Потяги планують запускати двічі на день в обох напрямках.

Зазначається, що це стане першим в історії прямим ICE-сполученням між Кельном і Антверпеном. Раніше більшість швидкісних поїздів ICE завершували маршрут у Брюсселі.

Який маршрут поїзда Кельн — Антверпен

Маршрут поїзда пролягатиме через такі міста:

Кельн;

Аахен;

Льєж;

Левен;

Брюссель;

Антверпен.

Кожне з цих міст уже давно належить до популярних туристичних напрямків, але тепер вони фактично об’єднані одним залізничним коридором без необхідності пересадок.

