Новый поезд ICE: куда будет курсировать скоростной экспресс в Европе

ICE запускает новый рейс: какое европейское направление откроют
В сентябре в Европе готовят запуск нового скоростного поезда ICE, который соединит Кельн и Антверпен и пройдет через ряд городов в Германии и Бельгии. Это будет одно из первых прямых сообщений такого типа на этом направлении. Время в пути составит около 2 часов 25 минут.
Маршрут запускают Deutsche Bahn и SNCB, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.
Особенности нового маршрута
Речь идет о новой линии скоростного поезда между Германией и Бельгией. Поезда планируют запускать дважды в день в обоих направлениях.
Отмечается, что это станет первым в истории прямым ICE-сообщением между Кельном и Антверпеном. Ранее большинство скоростных поездов ICE завершали маршрут в Брюсселе.
Какой маршрут поезда Кельн - Антверпен
Маршрут поезда будет пролегать через следующие города:
- Кельн;
- Аахен;
- Льеж;
- Левен;
- Брюссель;
- Антверпен.
Каждый из этих городов уже давно относится к популярным туристическим направлениям, но теперь они фактически объединены одним железнодорожным коридором без необходимости пересадок.
