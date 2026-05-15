Новый поезд ICE: куда будет курсировать скоростной экспресс в Европе

В сентябре в Европе готовят запуск нового скоростного поезда ICE, который соединит Кельн и Антверпен и пройдет через ряд городов в Германии и Бельгии. Это будет одно из первых прямых сообщений такого типа на этом направлении. Время в пути составит около 2 часов 25 минут.

Маршрут запускают Deutsche Bahn и SNCB, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Особенности нового маршрута

Речь идет о новой линии скоростного поезда между Германией и Бельгией. Поезда планируют запускать дважды в день в обоих направлениях.

Отмечается, что это станет первым в истории прямым ICE-сообщением между Кельном и Антверпеном. Ранее большинство скоростных поездов ICE завершали маршрут в Брюсселе.

Какой маршрут поезда Кельн - Антверпен

Маршрут поезда будет пролегать через следующие города:

Кельн;

Аахен;

Льеж;

Левен;

Брюссель;

Антверпен.

Каждый из этих городов уже давно относится к популярным туристическим направлениям, но теперь они фактически объединены одним железнодорожным коридором без необходимости пересадок.

Что еще стоит знать украинцам о железной дороге в Европе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Евросоюз поможет Молдове перейти на скоростную европейскую железную дорогу. Проект стоимостью 350 млн евро планируют реализовывать вместе с Румынией, где параллельно модернизируют направления в Бухарест. Таким образом, новая линия из Кишинева позволит быстро добираться до европейских столиц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут пройдет вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в семи городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.