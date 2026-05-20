У Японії тестують прототип унікального літака: швидкість понад 6000 км/год

В Японії протестували прототип гіперзвукового літака.

Японія тестує гіперзвуковий пасажирський літак, який розглядають як можливий крок до нової авіації 2040-х років. Він буде здатний літати зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Розробники літака вже успішно завершили ключове випробування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mainichi.

Випробування літака

Для експерименту використовували модель літака з прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

Інженери перевіряли стабільність роботи та термостійкість, і в цілому показники виявились близькими до розрахункових, хоча деталі ще уточнюють, а частина даних потребує повторної перевірки.

З Токіо до США за 2 години

У проєкті залучені також дослідники з Waseda University. В перспективі літак має долати маршрут до США приблизно за дві години, але до реальної комерційної експлуатації ще далеко.

Орієнтовно розробники говорять про 2040-ві роки, бо багато технічних вузлів ще не доведені до серійного рівня.

Головні виклики для конструкторів

На швидкості 5 Махів (близько 6125 км/год) навантаження на корпус і двигун різко зростають, це вже є майже гіперзвуковим режимом. Тому матеріали для літака, нагрів, стабільність повітряного потоку поки що залишаються критичними блоками для розробників.

Тому наразі тест підтвердив працездатність базової концепції, але це лише проміжний етап великої програми.

