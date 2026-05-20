В Японии тестируют прототип уникального самолета: скорость более 6000 км/ч

В Японии протестировали прототип гиперзвукового самолета. Фото: Pixabay, Mainichi. Коллаж: Новини.LIVE

Япония тестирует гиперзвуковой пассажирский самолет, который рассматривают как возможный шаг к новой авиации 2040-х годов. Он будет способен летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Разработчики самолета уже успешно завершили ключевое испытание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mainichi.

Испытания самолета

Для эксперимента использовали модель самолета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Инженеры проверяли стабильность работы и термостойкость, и в целом показатели оказались близкими к расчетным, хотя детали еще уточняют, а часть данных требует повторной проверки.

Из Токио в США за 2 часа

В проекте привлечены также исследователи из Waseda University. В перспективе самолет должен преодолевать маршрут до США примерно за два часа, но до реальной коммерческой эксплуатации еще далеко.

Читайте также:

Ориентировочно разработчики говорят о 2040-х годах, потому что многие технические узлы еще не доведены до серийного уровня.

Главные вызовы для конструкторов

На скорости 5 Махов (около 6125 км/ч) нагрузки на корпус и двигатель резко возрастают, это уже почти гиперзвуковой режим. Поэтому материалы для самолета, нагрев, стабильность воздушного потока пока остаются критическими блоками для разработчиков.

Поэтому пока тест подтвердил работоспособность базовой концепции, но это лишь промежуточный этап большой программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что самый быстрый гражданский самолет начал полеты в ЕС. Европейское агентство по авиационной безопасности EASA выдало сертификат на полеты Bombardier Global 8000. Крейсерская скорость полета достигает 0,95 Маха (около 1180 км/ч). Для пассажирского рейса это почти технический предел. Сейчас в мире больше нет ни одного лайнера, способного на подобное.

Также Новини.LIVE писали об уникальном аэропорте, где можно приземлиться одновременно в трех странах. Речь идет об аэропорте "Базель-Мюлуз-Фрайбург", который расположен во французском регионе Эльзас. Терминал разделен на французскую и швейцарскую таможенные зоны, а также обслуживает немецкий город Фрайбург-у-Брайсгау.