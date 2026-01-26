Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Рекорд цивільної авіації — Європа сертифікувала найшвидший джет

Рекорд цивільної авіації — Європа сертифікувала найшвидший джет

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:19
Найшвидший цивільний літак отримав дозвіл літати в Європі
Літак Bombardier Global 8000. Фото: bombardier.com

Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA видало сертифікат на польоти Bombardier Global 8000. Найшвидший цивільний реактивний літак сучасності офіційно отримав право комерційно літати над Європою.

Таких швидкісних літаків європейський континент не бачив з часів Concorde, пише Bombardier.com.

Реклама
Читайте також:

Найшвидчий літак у світі

Сертифікація в ЄС завершила довгий процес. Канада і США схвалили літак ще раніше, тож тепер компанія Bombardier передає Global 8000 європейським власникам без перешкод.

Швидкість польтоів, яку європейці втратили після зняття Concorde з експлуатації, тепер повертається. Global 8000 тримає крейсерську 0,95 Маха, це близько 1 180 км/год. Для пасажирського рейсу це майже технічна межа. Зараз в світі не має жодного сертифікованого лайнера, здатного на подібне.

Дальність сягає 8 000 морських миль — майже 15 тисяч кілометрів без посадки. Тепер є можливість без пересадки перелетіти з Європи в Австралію чи з Південної Америки в Східну Азію.

Флагман Bombardier

Компанія Bombardier оголосила Global 8000 флагманом своєї лінійки. При цьому власники Global 7500 зможуть "апгрейдити" машину до нового стандарту, бо конструкція дозволяє замінити окремі вузли й отримати літак нового рівня без заміни фюзеляжа.

Салон літака поділено на чотири окремі зони, є повнорозмірне ліжко, простора кухня, санвузол із ілюмінатором. Також є можливість вільно користуватися багажним відсіком просто під час польоту.

Літак розрахований до 19 пасажирів і створений не для масового ринку, а для тих, хто хоче долетіти швидше за всіх і без пересадок.

Раніше ми повідомляли, що РФ привезла Superjet до Індії, щоб врятувати свій авіапром

Також ми писали, що популярний лоукостер Європи Wizz Air планує запустити рейси до США.

авіарейси авіасполучення літаки сертифікація авіація
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації