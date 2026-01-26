Найшвидший цивільний літак отримав дозвіл літати в Європі

Літак Bombardier Global 8000. Фото: bombardier.com

Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA видало сертифікат на польоти Bombardier Global 8000. Найшвидший цивільний реактивний літак сучасності офіційно отримав право комерційно літати над Європою.

Таких швидкісних літаків європейський континент не бачив з часів Concorde, пише Bombardier.com.

Найшвидчий літак у світі

Сертифікація в ЄС завершила довгий процес. Канада і США схвалили літак ще раніше, тож тепер компанія Bombardier передає Global 8000 європейським власникам без перешкод.

Швидкість польтоів, яку європейці втратили після зняття Concorde з експлуатації, тепер повертається. Global 8000 тримає крейсерську 0,95 Маха, це близько 1 180 км/год. Для пасажирського рейсу це майже технічна межа. Зараз в світі не має жодного сертифікованого лайнера, здатного на подібне.

Дальність сягає 8 000 морських миль — майже 15 тисяч кілометрів без посадки. Тепер є можливість без пересадки перелетіти з Європи в Австралію чи з Південної Америки в Східну Азію.

Флагман Bombardier

Компанія Bombardier оголосила Global 8000 флагманом своєї лінійки. При цьому власники Global 7500 зможуть "апгрейдити" машину до нового стандарту, бо конструкція дозволяє замінити окремі вузли й отримати літак нового рівня без заміни фюзеляжа.

Салон літака поділено на чотири окремі зони, є повнорозмірне ліжко, простора кухня, санвузол із ілюмінатором. Також є можливість вільно користуватися багажним відсіком просто під час польоту.

Літак розрахований до 19 пасажирів і створений не для масового ринку, а для тих, хто хоче долетіти швидше за всіх і без пересадок.

