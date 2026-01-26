РФ привезла Superjet до Індії, щоб врятувати свій авіапром

Російський авіалайнер Superjet. Фото: Scac

Російський авіалайнер Superjet відправився у Індію для участі у великому міжнародному авіасалоні Wings India 2026. Він відбудеться з 28 по 31 січня в Хайдарабаді.

Для Москви ця поїздка має передусім політичне й іміджеве значення, з огляду на те, що цей літак дуже проблемний, пише УНІАН.

Індійський ринок як остання надія

Маршрут пролягав через Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикістан, Афганістан і Пакистан. Це складний і довгий шлях, який сам по собі став частиною демонстрації "можливостей" літака.



Річ у тому, що Індія зараз переживає сплеск внутрішніх і регіональних авіаперевезень. Країна шукає літаки для коротких маршрутів, і саме на це розраховує Росія, показуючи Superjet місцевим авіакомпаніям та експертам.

Криза авіаційної галузі у РФ

Але наразі російське цивільне авіабудування перебуває у глибокій кризі через санкції ЄС і США, нестачу комплектуючих і хронічні затримки програм.

Тим більш, що Superjet і так вважається проблемним літаком, який не став масовим продуктом на світовому ринку.

Саме тому, РФ просуває ідею спільного виробництва Superjet та Іл-114 разом з Індією. Голова "Ростеху" Сергій Чемезов уже публічно говорив про меморандум між індійською держкорпорацією HAL та російською ОАК.

Для Москви це питання виживання галузі. Без іноземних партнерів і локалізації виробництва про серійний випуск і продаж за кордон говорити дедалі складніше.

Індійські умови не підходять Кремлю

Проблема для росіян у тому, що Індія жорстко просуває політику "Made in India". Тобто, або виробництво буде під наглядом Індії, або інакше контрактів не буде. Для Superjet це означає втрату контролю над проєктом і мінімальні вигоди для РФ.

Показово, що разом із Superjet до Хайдарабаду прибув і турбогвинтовий Іл-114-300. Москва намагається врятувати проєкти, які вдома давно буксують та продемонструвати одразу кілька програм, сподіваючись, що хоча б одна з них зацікавить індійський ринок.

