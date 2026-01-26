Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Провальний Superjet показують Індії — Москва шукає партнерів

Провальний Superjet показують Індії — Москва шукає партнерів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 17:27
РФ привезла Superjet до Індії, щоб врятувати свій авіапром
Російський авіалайнер Superjet. Фото: Scac

Російський авіалайнер Superjet відправився у Індію для участі у великому міжнародному авіасалоні Wings India 2026. Він відбудеться з 28 по 31 січня в Хайдарабаді. 

Для Москви ця поїздка має передусім політичне й іміджеве значення, з огляду на те, що цей літак дуже проблемний, пише УНІАН

Реклама
Читайте також:

Індійський ринок як остання надія

Маршрут пролягав через Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикістан, Афганістан і Пакистан. Це складний і довгий шлях, який сам по собі став частиною демонстрації "можливостей" літака. 

Річ у тому, що Індія зараз переживає сплеск внутрішніх і регіональних авіаперевезень. Країна шукає літаки для коротких маршрутів, і саме на це розраховує Росія, показуючи Superjet місцевим авіакомпаніям та експертам.

Криза авіаційної галузі у РФ

Але наразі російське цивільне авіабудування перебуває у глибокій кризі через санкції ЄС і США, нестачу комплектуючих і хронічні затримки програм.

Тим більш, що Superjet і так вважається проблемним літаком, який не став масовим продуктом на світовому ринку.

Саме тому, РФ просуває ідею спільного виробництва Superjet та Іл-114 разом з Індією. Голова "Ростеху" Сергій Чемезов уже публічно говорив про меморандум між індійською держкорпорацією HAL та російською ОАК.

Для Москви це питання виживання галузі. Без іноземних партнерів і локалізації виробництва про серійний випуск і продаж за кордон говорити дедалі складніше.

Індійські умови не підходять Кремлю

Проблема для росіян у тому, що Індія жорстко просуває політику "Made in India". Тобто, або виробництво буде під наглядом Індії, або інакше контрактів не буде. Для Superjet це означає втрату контролю над проєктом і мінімальні вигоди для РФ.

Показово, що разом із Superjet до Хайдарабаду прибув і турбогвинтовий Іл-114-300. Москва намагається врятувати проєкти, які вдома давно буксують та продемонструвати одразу кілька програм, сподіваючись, що хоча б одна з них зацікавить індійський ринок.

Раніше ми писали, що зимовий шторм "Папороть" повністю паралізував авіасполучення США. Відмінили біля 15 тисяч рейсів, а мільйони пасажирів застрягли у аеропортах на кілька днів

Також ми повідомляли, що відразу три російські пасажирські літаки за день зламалися у повітрі під час польоту. У кожному випадку на борту були сотні пасажирів.

санкції проти Росії авіарейси авіасполучення Індія літаки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації