УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 25 лютого

Через постійні обстріли Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів. Національний перевізник оприлюднив актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 25 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Рух Херсонщиною

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів Херсонщиною організований з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Рух поїздів на Харківщині та Донеччині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон буде чекати трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Як курсують поїзди в бік Дніпра

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Що ще неохідно знати українцям

З кінця лютого рух поїздів в Україні фінансуватимуть за новими правилами — Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму. Його сенс в тому, що держава буде компенсувати Укрзалізниці різницю між вартістю та собівартістю внутрішніх пасажирських перевезеннь на далекі сполучення.

Потреба в новій моделі виникла тому, що нинішня система фактично працює зі значним перекосом. Адже реальна собівартість поїздки більш ніж утричі перевищує вартість квитка.

Але просто підвищити ціни на квитки в умовах воєнного стану неможливо. Зараз залізницею щодня користуються військові, їхні родини, внутрішньо переміщені особи та люди, які просто не мають альтернативи цьому виду транспорту.

Тепер держава на системній основі компенсуватиме перевізнику різницю між фактичною собівартістю перевезень і чинними тарифами. Така модель давно застосовується в більшості країн Європейського Союзу.

У 2026 році на державне замовлення пасажирських перевезень передбачено 16 млрд грн. Ці кошти покривають всі основні напрямки, куди сьогодні можна доїхати залізницею.

Раніше ми писали, чому паління в потязі УЗ може бути небезпечним для життя.

В УЗ відповіли, що така ідея небезпечна, особливо взимку. Мова у тому, що під перехідними майданчиками в цей період подається напруга 3000 вольт для опалення пасажирських вагонів від електровоза. Тобто така порада може становити пряму небезеку життю.

Також ми псиали, що Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.