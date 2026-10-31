Deutsche Bahn залучив експертів, які переглянуть рух потягів: що відомо

Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn залучив групу незалежних експертів, які мають визначити, як можна покращити пунктуальність поїздів. Одним із можливих рішень могло б бути обмеження залізничного руху.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

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В Німеччині переглянуть розклад потягів

Колишній уповноважений федерального уряду з питань залізниць Енак Ферлеманн зазначив, що між Берліном і Гамбургом міг би курсувати лише один міжміський поїзд на годину замість поїздів кожні 30 хвилин. За його словами, завдяки такій зміні поїзди прибували б на місце призначення згідно з розкладом.

Ферлеманн є членом наглядової ради DB InfraGo, дочірньої компанії Deutsche Bahn, відповідальної за залізничну інфраструктуру, яка створила комісію експертів. Він також має увійти до її складу.

Експерти проведуть відкриту дискусію та висунуть пропозиції щодо підвищення надійності залізничного сполучення.

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Зазначається, що головною причиною великої кількості затримок поїздів є поганий стан інфраструктури.

Також німецькі залізничні мережі перевантажені мережі, особливо в транспортних вузлах. Через це затори на німецьких коліях постійно зростають. В матеріалі йдеться, що протягом останніх десяти років затримки, спричинені заторами, зросли на 150 %.

Наразі "Deutsche Bahn" проводить ремонтні та модернізаційні роботи в рекордних масштабах, щоб у довгостроковій перспективі відновити працездатність залізничної мережі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що в Європі з'явиться "залізничний" Ryanair. Компанія Nox Mobility наступного року запустить альтернативу короткомагістральним авіарейсам. Ціни на квитки мають бути доступними.