Квитки Wizz Air: як повернути, якщо змінились плани

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air надає туристам можливість за доступними цінами відвідувати багато країн. Проте авіакомпанія має суворі правила, не дотримуючись яких ви втратите кошти на компенсації квитка.

Про це йдеться на офіційному сайті Wizz Air.

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Правила повернення квитків Wizz Air

Пасажири мають право на повернення повної вартості квитків, якщо рейс скасувала сама авіакомпанія.

Кошти лоукостер може повернути на карту чи у вигляді кредитів WIZZ. Компанія часто додає до кредитів бонуси, які можна використати на купівлю квитків.

Мандрівники також мають право отримати повну компенсацію за квитки, якщо рейс було затримано більш ніж на 5 годин або взагалі перенесено на наступний день.

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В пік сезону відпусток, через те, що авіакомпанія продає більше квитків, ніж місць у літаку, пасажиру Wizz Air може не вистачити місця.

В такому випадку пасажир має право на повну компенсацію квитка чи його можуть пересадити на інший рейс. Оформити повернення можна прямо в аеропорту у представника наземної служби.

Повну вартість квитка також можна повернути, якщо за 30 днів до запланованого вильоту в пасажира померла близька людина — батьки, подружжя, брати і сестри, бабусі і дідусі, діти і онуки. До заявки про повернення коштів необхідно буде додати копію свідоцтва про смерть.

Звернутись в авіакомпанію для повернення коштів можна онлайн через сайт або через колл-центр Wizz Air.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.