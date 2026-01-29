Відео
Головна Транспорт Подорож з твариною в УЗ — що треба знати перед купівлею квитка

Подорож з твариною в УЗ — що треба знати перед купівлею квитка

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 08:55
Скільки коштує перевезення тварин в Укрзалізниці і як оформити квиток
Собака. Фото: Unsplash

Для українів подорожі з котами, собаками чи навіть папугами та гризунами — давно не екзотика. Але саме тут у багатьох починаються проблеми: хтось не знає, чи потрібен квиток на тварину, а хтось просто боїться, що не пустять у вагон.

Сайт Новини.LIVE розкаже, як придбати квиток на домашнього улюбленця та скільки він коштує. 

Читайте також:

Скільки коштує квиток для тварини

Плата за перевезення собак, кішок та птахів у пасажирських вагонах оплачується за тварину або за місце за тарифом перевезення багажу в 20 кг. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією. Конкретна ціна багажної квитанції залежить від напрямку та дальності поїздки.

"Вартість квитка на домашнього улюбленця – така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку Укрзалізниці разом з придбанням квитків для себе. Якщо ви раптом забули придбати одразу – не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку ми дали можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу", — підкреслили в "Укрзалізниці".

Як правильно оформити квиток

Є два варіанти оформлення квитка для тварин:

  • онлайн: при купівлі квитка поставити галочку "тварини";
  • офлайн: відразу сказати касиру, що їдете з улюбленцем і придбати квиток. 

Правила перевозки маленьких тварин

Тут правила УЗ доволі лояльні, але є декілька важливих нюансів:

  • тварина має бути в переносці;
  • дно переноски має бути твердим і водонепроникним;
  • без переноски дрібних тварин не пустять.

До речі, їх можна перевозити без викупу додаткових місць у звичайних вагонах. А от у купе чи СВ — тільки якщо викупили всі вільні місця і тварина весь час буде сидіти у переносці. 

Окреме купе для великих собак

Для собак від 45 см у холці правила жорсткіші:

  • обов’язково намордник і повідок;
  • тільки в окремому купе;
  • потрібно викупити всі місця в купе.

Це пов'язано із комфортом та безпекою інших пасажирів.

Раніше ми повідомляли, хто має право залишати речі під нижньою полицею в потягах Укрзалізниці. 

Також дізнайтеся про правила для пасажирів УЗ — кого можуть "зняти" з поїзда у 2026 році. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
