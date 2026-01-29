Скільки коштує перевезення тварин в Укрзалізниці і як оформити квиток

Подорож з твариною в УЗ — що треба знати перед купівлею квитка
Для українів подорожі з котами, собаками чи навіть папугами та гризунами — давно не екзотика. Але саме тут у багатьох починаються проблеми: хтось не знає, чи потрібен квиток на тварину, а хтось просто боїться, що не пустять у вагон.
Скільки коштує квиток для тварини
Плата за перевезення собак, кішок та птахів у пасажирських вагонах оплачується за тварину або за місце за тарифом перевезення багажу в 20 кг. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією. Конкретна ціна багажної квитанції залежить від напрямку та дальності поїздки.
"Вартість квитка на домашнього улюбленця – така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку Укрзалізниці разом з придбанням квитків для себе. Якщо ви раптом забули придбати одразу – не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку ми дали можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу", — підкреслили в "Укрзалізниці".
Як правильно оформити квиток
Є два варіанти оформлення квитка для тварин:
- онлайн: при купівлі квитка поставити галочку "тварини";
- офлайн: відразу сказати касиру, що їдете з улюбленцем і придбати квиток.
Правила перевозки маленьких тварин
Тут правила УЗ доволі лояльні, але є декілька важливих нюансів:
- тварина має бути в переносці;
- дно переноски має бути твердим і водонепроникним;
- без переноски дрібних тварин не пустять.
До речі, їх можна перевозити без викупу додаткових місць у звичайних вагонах. А от у купе чи СВ — тільки якщо викупили всі вільні місця і тварина весь час буде сидіти у переносці.
Окреме купе для великих собак
Для собак від 45 см у холці правила жорсткіші:
- обов’язково намордник і повідок;
- тільки в окремому купе;
- потрібно викупити всі місця в купе.
Це пов'язано із комфортом та безпекою інших пасажирів.
