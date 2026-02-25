На самолеты Ryanair и American Airlines попали более 60 тысяч поддельных авиадеталей

Авиакомпаниям продавали подделки. Фото: Simple Flying. Коллаж: Новини.LIVE

Около 60 тысяч авиационных деталей с фальшивыми документами оказались на складах в самолетах крупнейших авиакомпаний мира — от Ryanair до American Airlines. Схему была организована компанией AOG Technics из Великобритании.

Продажа "воздуха" с поддельными сертификатами

По данным следствия, 38-летний Хосе Алехандро Самора Ирала, руководитель AOG Technics, наладил продажу деталей для двигателей CFM56. Это одни из самых распространенных турбовентиляторных двигателей, которые устанавливают на Boeing 737NG и Airbus A320.

Суть схемы была проста и очень опасна: к бывшим в употреблении или непроверенным деталям "дорисовывали" документацию. Создавали сертификаты летной годности, придумывали менеджеров по качеству, подписывали документы от имени несуществующих работников. При этом, мошенник делал это просто со своего домашнего компьютера.

Как подделки попали в самолеты

За несколько лет через эту схему продали более 60 тысяч компонентов. Они поставлялись как легальные и сертифицированные, поэтому авиакомпании принимали их на склады и использовали во время техобслуживания.

Проблему обнаружили в августе 2023 года — одна из авиакомпаний обратилась к производителю двигателей, чтобы проверить происхождение детали. Тогда и оказалось, что документы — фальшивые.

Последствия мошеннической схемы

После этого начались срочные проверки флотов. Часть самолетов авиакомпаний со всего мира пришлось временно снять с рейсов, а подозрительные компоненты — изъять.

Финансовые потери оценивают в более 40 миллионов фунтов стерлингов, причем речь идет не только о замене деталей. Ведь аиакомпании отменяли рейсы, переселяли пассажиров, привлекали дополнительные технические бригады.

Как схема повлияла на безопасность полетов

Сертификат летной годности является главным документом в гражданской авиации. Он подтверждает происхождение детали, ее историю обслуживания и соответствие нормам безопасности.

Без него компонент не имеет права устанавливаться на самолет.

При этом рынок подержанных авиадеталей сам по себе легален. Авиакомпании часто покупают отремонтированные или избыточные компоненты, чтобы снизить расходы.

Но это дело показало слабое место системы: она держится только на документации, которую легко подделать.

Что еще интересно знать украинцам

До 2012 года Украина имела уникальное воздушное судно "Мрия", которое было разрушено россиянами в самом начале войны.

Антонов Ан-225 "Мрия" был самым большим и самым тяжелым транспортным самолетом в мире. Этот гигант весил 285 тонн и имел шесть двигателей. Самолет был спроектирован в 1980-х годах и совершил свой первый полет 21 декабря 1988 года.

АН-225 установил более 200 мировых рекордов. Просторный салон "Мрии" позволял перевозить локомотивы, целые секции других самолетов и даже гигантские лопасти ветрогенераторов.

Однако в феврале 2022 года в начале полномасштабного вторжения России в Украину этот красавец-гигант был разрушен. Самолет попал под огонь во время битвы за аэропорт "Антонов" под Киевом. Считается, что восстановление самолета Антонов АН-225 "Мрия" будет стоить около 3 миллиардов долларов.

Ранее мы рассказывали, что США будут высылать нелегальных мигрантов на роскошном частном самолете, на котором раньше летали миллиардеры.

В VIP-самолете две спальни с кроватями queen size, душевые кабины, большая зона отдыха, кухня, большие телеэкраны и даже виски-бар. Такой комфорт вызвал скептицизм, что самолет на самом деле будут использовать для депортационных рейсов.

Также писали, что в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа. Она была введена для того, чтобы упростить и ускорить процедуру прохождения таможенного контроля.