Эскалация в Иране — судоходные гиганты начали повышать тарифы

Война в Иране ударила по фрахту. Фото: CMA, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Крупнейшая в Европе судоходная группа CMA CGM из Франции добавила к тарифам надбавку из-за чрезвычайной ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительный сбор в некоторых государствах включают в цену фрахта.

Доплата за риск

Французская судоходная группа CMA CGM, одна из крупнейших в ЕС, со 2 марта 2026 года повышает ставки на перевозку контейнеров по направлению на Ближний Восток и обратно.

Компания вводит надбавку "за риск" до четырех тысяч долларов за один контейнер, что увеличивает расходы на главном региональном торговом пути.

Какой размер надбавки

В компании объяснили это тем, что из-за новой войны в Иране и на Аравийском полуострове перевозчик вводит превентивные оперативные меры. Это требует дополнительных расходов на охрану экипажей, судов и грузов.

Размер надбавки:

20-футовый контейнер — 2 тыс. долларов;

40-футовый контейнер — 3 тыс. долларов;

рефрижератор или спецтехника — 4 тыс. долларов

Сбор взимается со всех грузов, которые идут или прибывают из Ирака, Бахрейна, Кувейта, Йемена, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании, Джибути, Судана, Эритреи и из Египта через порт Айн-Сохна.

CMA CGM уточняет: надбавка действует для бронирований, оформленных 2 марта 2026 года или позже, а также для грузов, которые еще не отправлены, и для тех, которые уже в пути в указанные страны или из них.

В некоторых государствах дополнительный сбор включают в цену фрахта.

Что стоит знать туристам о военном конфликте на Ближнем Востоке

Тысячи путешественников сейчас застряли в странах Ближнего Востока из-за военного обострения и ударов Ирана. Воздушное пространство закрыто.

Так же на эмоциональных качелях сейчас находятся туристы, которые в ближайшее время запланировали отпуск в этом регионе. Ведь до сих пор неизвестно, когда именно откроют воздушное пространство над странами.

Стоит помнить, что, если вы на эмоциях решите отменить отпуск до того, как авиакомпания или туроператор официально отменили ваш рейс — это является добровольным отказом. В таком случае грозят космические штрафы, стоимость которых может составлять до 100% стоимости тура.

Поэтому нужно дождаться сообщения "рейс отменен" — и тогда начнут действовать альтернативы от операторов.

Большинство компаний предлагают пассажирам либо бесплатное перебронирование рейсов на другие даты, либо же бесплатное аннулирование с предоставлением кредита (ваучера), которым можно воспользоваться для оплаты будущих полетов.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая. В компании предложили пассажирам подать запрос на возврат средств за билет или перебронировать рейсы на другие даты.

Также мы писали, что из-за поверительных атак Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах остановили работу международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC). Путешественникам советуют не ехать в аэропорт и следить за актуальными статусами рейсов своих авиакомпаний.