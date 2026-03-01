Закрите небо на Близькому Сході — як діяти тим, хто забронював тур на найближчий час

Скасовані авіарейси через конфлікт на Близькому Сході. Фото: соцмережа X, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Тисячі мандрівників застрягли в країнах Близького Сходу через військове загострення та повітряні удари Ірану. Так само на емоційних гойдалках туристи, які найближчим часом запланували відпустку в цьому регіоні, проте невідомо, коли саме відкриють повітряний простір над країнами.

Про те, як не наробити дурниць та не втратити кошти в такій ситуації розповідає Новини.LIVE

Не відмовляйтесь від туру за власною ініціативою

Якщо ви на емоціях вирішите відмінити відпустку до того, як авіакомпанія чи туроператор офіційно скасували ваш рейс — це є добровільною відмовою. В такому випадку загрожують космічні штрафи, вартість яких може складати до 100% вартості туру.

Дочекайтесь повідомлення "рейс скасовано" — тоді починають діяти альтернативи від операторів.

Варіанти авіакомпаній

Більшість компаній пропонують пасажирам або безкоштовне перебронювання рейсів на інші дати, або ж безкоштовне анулювання з наданням кредиту (ваучера), яким ви можете скористатися для оплати майбутніх польотів.

Що є форс-мажором

Форс-мажором є військові дії та закриття повітряного простору країнами. Авіакомпанії та туроператори не несуть за це відповідальність і в такому випадку не варто розраховувати на швидку компенсацію. Зазвичай мандрівникам пропонують перебронювання рейсів та готелів, а також ваучери та депозити.

Офіційні джерела

Багато медіа користуються загрозливою ситуацією у світі та збільшують охоплення за рахунок гучних заголовків. Зараз дуже важливо фільтрувати інфопростір.

Де моніторити актуальну інформацію:

онлайн-табло аеропортів;

офіційний сайт авіакомпанії;

офіційні сторінки МЗС України та наших посольств у країні вашого перебування;

офіційні урядові портали країн;

ваш туроператор і турагент.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая до 15:00 за часом ОАЕ в неділю, 1 березня. В компанії запропонували пасажирам подати запит на повернення коштів за квиток чи перебронювати рейси з вильотом у найближчі 72 години на інші дати

Також писали, що через повіряні атаки Ірану в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинили роботу міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC). Мандрівникам радять не їхати до аеропорту та слідкувати за актуальними статусами рейсів своїх авіакомпаній.