Закрите небо на Близькому Сході — як діяти тим, хто забронював тур на найближчий час

Атаки Ірана — як діяти тим, хто заборнював тур до країн Близького Сходу
Тисячі мандрівників застрягли в країнах Близького Сходу через військове загострення та повітряні удари Ірану. Так само на емоційних гойдалках туристи, які найближчим часом запланували відпустку в цьому регіоні, проте невідомо, коли саме відкриють повітряний простір над країнами.
Про те, як не наробити дурниць та не втратити кошти в такій ситуації розповідає Новини.LIVE з посиланням на okay_tour в соцмережі Threads.
Не відмовляйтесь від туру за власною ініціативою
Якщо ви на емоціях вирішите відмінити відпустку до того, як авіакомпанія чи туроператор офіційно скасували ваш рейс — це є добровільною відмовою. В такому випадку загрожують космічні штрафи, вартість яких може складати до 100% вартості туру.
Дочекайтесь повідомлення "рейс скасовано" — тоді починають діяти альтернативи від операторів.
Варіанти авіакомпаній
Більшість компаній пропонують пасажирам або безкоштовне перебронювання рейсів на інші дати, або ж безкоштовне анулювання з наданням кредиту (ваучера), яким ви можете скористатися для оплати майбутніх польотів.
Що є форс-мажором
Форс-мажором є військові дії та закриття повітряного простору країнами. Авіакомпанії та туроператори не несуть за це відповідальність і в такому випадку не варто розраховувати на швидку компенсацію. Зазвичай мандрівникам пропонують перебронювання рейсів та готелів, а також ваучери та депозити.
Офіційні джерела
Багато медіа користуються загрозливою ситуацією у світі та збільшують охоплення за рахунок гучних заголовків. Зараз дуже важливо фільтрувати інфопростір.
Де моніторити актуальну інформацію:
- онлайн-табло аеропортів;
- офіційний сайт авіакомпанії;
- офіційні сторінки МЗС України та наших посольств у країні вашого перебування;
- офіційні урядові портали країн;
- ваш туроператор і турагент.
Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая до 15:00 за часом ОАЕ в неділю, 1 березня. В компанії запропонували пасажирам подати запит на повернення коштів за квиток чи перебронювати рейси з вильотом у найближчі 72 години на інші дати
Також писали, що через повіряні атаки Ірану в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинили роботу міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC). Мандрівникам радять не їхати до аеропорту та слідкувати за актуальними статусами рейсів своїх авіакомпаній.
